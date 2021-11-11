Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde yaşayan A.S.'nin (47) uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin Alihocalar Mahallesi'nde bulunan evine, jandarma narkotik köpeğinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, şüphelinin odasında ve bahçesinde zulalanmış halde piyasaya sürülmeye hazır 3 kilo 100 gram kubar esrar, 6 adet kenevir ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan A.S., Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde yaşayan A.S.'nin (47) uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin Alihocalar Mahallesi'nde bulunan evine, jandarma narkotik köpeğinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, şüphelinin odasında ve bahçesinde zulalanmış halde piyasaya sürülmeye hazır 3 kilo 100 gram kubar esrar, 6 adet kenevir ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.