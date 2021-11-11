11 Kas 2021 - 17:02- Asayiş G: 11 Kas 2021 - 17:04

Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı

Kocaeli'de jandarma ekipleri tarafından evinde yapılan aramada satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Evinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı mask

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yürüttükleri istihbari çalışmalar neticesinde Körfez ilçesinde yaşayan A.S.'nin (47) uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti. Şüphelinin Alihocalar Mahallesi'nde bulunan evine, jandarma narkotik köpeğinin de katılımıyla operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, şüphelinin odasında ve bahçesinde zulalanmış halde piyasaya sürülmeye hazır 3 kilo 100 gram kubar esrar, 6 adet kenevir ve 43 tabanca fişeği ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheli, ifadesinin alınması için Kocaeli İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. İl Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan A.S., Körfez Adliyesi'ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan şüpheli cezaevine sevk edildi.

11 Kas 2021 - 17:02 - Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.228.012 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı mask
Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı
10’dan fazla markette hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı mask
10’dan fazla markette hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
Kocaeli’deki servis kazasında can kaybı 4’e yükseldi mask
Kocaeli’deki servis kazasında can kaybı 4’e yükseldi
Feci kazada yaralanan öğrenci o anları anlattı mask
Feci kazada yaralanan öğrenci o anları anlattı
Cinayet işleyeceğini sosyal medyadan paylaşmış! mask
Cinayet işleyeceğini sosyal medyadan paylaşmış!
Kocaeli'de büyük fabrika yangını mask
Kocaeli'de büyük fabrika yangını
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL