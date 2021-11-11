Yangın, Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan lokantanın bacasında meydana geldi. Lokantanın bacasında içeri yoğun duman gelmeye başlayınca ilk olarak çalışanlar müdahale etmek istedi. Yoğun duman içinde kalan çalışanlar kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın ana cadde üzerinde meydana gelince Yahya Kaptan, Tavşantepe ile Yenişehir Mahallesi istikametine giden otobüsler ve servisler yolu kullanamadı. Durakta bekleyen çok sayıda öğrenci ve vatandaş ekiplerin müdahalesini izledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra olay yerinden ayrıldı ve bir süre kapalı kalan trafik tekrar açıldı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
11 Kas 2021 - 17:03- Asayiş Güncelleme: 11 Kas 2021 - 17:07
Yangın sebebiyle yol kapanınca öğrenciler ile vatandaşlar durakta kaldı
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir lokantada meydana gelen baca yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri caddeyi trafiğe kapatınca, öğrenciler ve vatandaşlar yangın sönene kadar durakta kaldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.