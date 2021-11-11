11 Kas 2021 - 17:18- Eğitim G: 11 Kas 2021 - 17:19

Kütüphanede hizmet saatleri değişti

Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı İl Halk Kütüphanesi’nde okuyucuya uzun süreli hizmet verebilmek için kütüphane açılış ve kapanış saatlerinde bir düzenleme yapıldı

Kütüphanede hizmet saatleri değişti mask

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten tarafından yapılan açıklamaya göre; Pandemi sürecinden normalleşmeye geçiş ve her geçen gün artan okuyucu talep ve potansiyeli karşısında daha fazla kullanıcıya daha uzun süre hizmet verebilmek adına mesai saatlerinde güncellemeye gidildi. Buna göre; okuyucu hizmetleri hafta içi 09.00-17.00 olan mesai saati 09.00-21.00’e uzatıldı. Hizmet verilmeyen cumartesi günü ise bundan sonra 09.00-17.00 olarak hizmet vermeye başlayacak. Pazar günleri ise kütüphane kapalı olacak. Kamuoyuna duyurulur.

11 Kas 2021 - 17:18 - Eğitim

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