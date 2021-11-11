Kütüphanede hizmet saatleri değişti

Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten tarafından yapılan açıklamaya göre; Pandemi sürecinden normalleşmeye geçiş ve her geçen gün artan okuyucu talep ve potansiyeli karşısında daha fazla kullanıcıya daha uzun süre hizmet verebilmek adına mesai saatlerinde güncellemeye gidildi. Buna göre; okuyucu hizmetleri hafta içi 09.00-17.00 olan mesai saati 09.00-21.00’e uzatıldı. Hizmet verilmeyen cumartesi günü ise bundan sonra 09.00-17.00 olarak hizmet vermeye başlayacak. Pazar günleri ise kütüphane kapalı olacak. Kamuoyuna duyurulur.