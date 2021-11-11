Kocaeli İl Halk Kütüphanesi Müdürü Adil Üğüten tarafından yapılan açıklamaya göre; Pandemi sürecinden normalleşmeye geçiş ve her geçen gün artan okuyucu talep ve potansiyeli karşısında daha fazla kullanıcıya daha uzun süre hizmet verebilmek adına mesai saatlerinde güncellemeye gidildi. Buna göre; okuyucu hizmetleri hafta içi 09.00-17.00 olan mesai saati 09.00-21.00’e uzatıldı. Hizmet verilmeyen cumartesi günü ise bundan sonra 09.00-17.00 olarak hizmet vermeye başlayacak. Pazar günleri ise kütüphane kapalı olacak. Kamuoyuna duyurulur.
11 Kas 2021 - 17:18- Eğitim Güncelleme: 11 Kas 2021 - 17:19
Kütüphanede hizmet saatleri değişti
Kocaeli İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne bağlı İl Halk Kütüphanesi’nde okuyucuya uzun süreli hizmet verebilmek için kütüphane açılış ve kapanış saatlerinde bir düzenleme yapıldı
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.