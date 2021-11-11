KOTKO Başkanı Birol Öztürk gazetemize konuştu! “Perakendeci de mutsuz toptancı da”

Başta gıda ürünleri olmak üzere temel tüketim maddelerine zam üstüne zam gelirken, hükümet market ve pazarlara zabıta yollayarak faturayı esnafa kesmeye çalışıyor. Ülkede son bir yılda yüzlerce ürüne gelen zammın faturası yine esnafa kesildi. Son olarak uzun yıllardır yerel esnafın işini alt üst eden zincir marketlere fatura kesildi. Marketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek isteyen Hükümet, tarım kredi kooperatifi marketleri açmaya karar verdi. Zincir marketlerle mücadele etmek için açılacak olan marketler şimdiden yerel esnafın korkulu rüyası oldu. Gıda ürünlerine gelen zam furyası ile ilgili Kocaeli Toptancılar Kooperatifi (KOTKO) Başkanı Birol Öztürk gazetemize konuştu.

“ESKİ FİYATTAN ALDIKLARI İÇİN DAHA UCUZ”

Zamların asıl nedeninin üreticideki girdi maliyetinin artması olduğunu ifade eden Başkan Birol Öztürk, zincir marketler ile toptancıların sattığı ürünlerin aynı fiyata yaklaşmasının nedeni de açıkladı. Bu durumun geçici bir süreç olduğunu ifade eden Başkan Birol Öztürk, “Geçmiş dönemlerde de aynı şeyi yaşıyorduk. Örnek vereceksek fiyatlar üreticide 100 lira ise bayide 108 lira, perakendecide 120 liraya satılırdı. Şu anda perakendedeki ürünler eski fiyatta olduğu için üreticiden daha ucuz” dedi.

“STOKLAR BİTİNCE ONLAR DA ZAMLANACAK”

“Zincir marketlerin ellerinde stokları var. Zamlardan henüz etkilenmedi. Ellerindeki stoklar 1-2 aya biter ve fiyatları güncellerler. Yağ üzerinden örnek verelim. Yağ şu anda perakendede daha ucuz. Ellerindeki ürün bitince onlar da pahalı fiyattan alacak ve fiyatları arttıracaklar. Fiyatlar şimdikinden çok daha pahalı olacak. Şu anda geçiş dönemindeyiz. Ellerindeki stoklar bitince onlar da fiyatlarını arttıracak. Biz bunu daha önce de yaşadık. Zincir marketlerde de zam furyası kaçınılmaz” ifadelerini kullandı.

“PERAKENDECİ DE MUTSUZ, TOPTANCI DA”

Bütün ürünlerin fahiş oranda zamlanması ile ilgili konuşan Birol Öztürk, “Biz toptancılar aracıyız. Yukarıdan aldığımız fiyatı çok cüzi bir kar koyarak satabiliyoruz. Aldığımız ürünü sattıktan sonra tekrar aynı fiyata alamıyoruz. Dolayısıyla bizim stok sayımız azalıyor. Bin koli stokumuz varsa sattıktan sonra aynı fiyat ile 800 koli alabiliyoruz. Bundan hepimiz olumsuz etkileniyoruz. Şu anda birçok toptancı yeni alacağı fiyatı biliyor. Müşterileri malsız bırakmamak için elindeki stok fiyatı ile satıyor. Perakendeci de mutsuz, toptancı da mutsuz” dedi.

“HERKES ELİNDEKİNİ SATMAK ZORUNDA”

Gelecekten ümitlerinin olup olmadığı sorusunu yanıtlayan Öztürk, “Girdi maliyetleri ile ilgili biz aracı olduğumuz için yukarıda ucuzlarsa bizde de olur. Bizim fiyatlarda çok etkimiz olmuyor. Stok seçeneği artık yok. Herkesin sermayesi sınırlı. Herkes ürününü satmak zorunda. 20-25 aylık kalem masrafı var. Para biriktirmek isteyen giden döviz altın alıyor. Sektörün de çok sıkıntısı var. Zincir marketler arttığı için yerel marketlere satış yapabiliyoruz. Fiyat artışlarının sebebi girdi fiyatlarının artışı. Toptancı çok minik bir kar ediyor. İşletme maliyetlerini çıkaramıyor. Tüketici raftaki değişikliği görünce nevri dönüyor” dedi.

“YEREL MARKETLERİ EZECEKLER”

Hükümet tarafından gıda enflasyonu ile mücadele etmek için açılacak olan Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri ile ilgili de konuşan Öztürk, “Bunun sorunun çözümüne hiçbir katkı yok. Problem perakendecide değil. Problem girdi maliyetinin fazla olması. Balık fiyatları yüksekse balık dükkânı açarak balık fiyatını düşürmezsiniz. Ülkenin kaynaklarının boşa heba edilmesinden başka bir şey değil. Bütün ülkeye yayılmış 3 harfli marketler ile rekabet edeceğim derken yerel marketleri ezecekler. Devlet yeni market açarak mücadele edemez. Yapılması gereken yerel marketler ile iş birliği yaparak yeni bir rekabet ortamı oluşturmak” dedi.

“SADECE RESTORANLARA ÇALIŞANLAR BİLE VAR”

Toptancıların restoran ve otellere mal satmadığı iddialarında da cevap veren Başkan Birol Öztürk böyle bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Bütün müşterilere aynı yaklaşımda olduklarını vurgulayan Başkan Öztürk, “Bizim esnaflarımızdan sadece restoran ve otellere mal satanlar bile var. Her müşteri bizim için değerlidir. Otel ve restoranlara ambargo gibi bir durum söz konusu değildir” ifadelerini kullandı.