Bursaspor maç olayları neticesinde PFDK’ya sevk edilen Kocaelispor’da, 115-112-113 bloklarındaki taraftarlar kötü tezahürattan ötürü 1 maçlık ceza aldılar. 114’üncü bloktaki taraftarlar ise 1 maç kötü tezahürat ve 1 maç da sahaya atlayan taraftarlardan dolayı toplam 2 maçlık ceza aldı.
12 Kas 2021 - 09:14- Asayiş Güncelleme: 12 Kas 2021 - 09:15
Kocaelispor’a ceza yağdı
Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynadığı Bursaspor maçında çıkan olaylardan dolayı Kocaelispor’a ceza yağdı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.