Kocaelispor’a ceza yağdı

Bursaspor maç olayları neticesinde PFDK’ya sevk edilen Kocaelispor’da, 115-112-113 bloklarındaki taraftarlar kötü tezahürattan ötürü 1 maçlık ceza aldılar. 114’üncü bloktaki taraftarlar ise 1 maç kötü tezahürat ve 1 maç da sahaya atlayan taraftarlardan dolayı toplam 2 maçlık ceza aldı.