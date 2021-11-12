12 Kas 2021 - 09:14- Asayiş G: 12 Kas 2021 - 09:15

Kocaelispor’a ceza yağdı

Spor Toto Süper Lig’in 12. haftasında oynadığı Bursaspor maçında çıkan olaylardan dolayı Kocaelispor’a ceza yağdı.
Kocaelispor’a ceza yağdı mask

Bursaspor maç olayları neticesinde PFDK’ya sevk edilen Kocaelispor’da, 115-112-113 bloklarındaki taraftarlar kötü tezahürattan ötürü 1 maçlık ceza aldılar. 114’üncü bloktaki taraftarlar ise 1 maç kötü tezahürat ve 1 maç da sahaya atlayan taraftarlardan dolayı toplam 2 maçlık ceza aldı.
# Kocaelispor, Bursaspor

12 Kas 2021 - 09:14 İHA Kocaeli- Asayiş

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