Kocaeli’de yaşayan vatandaşların huzuru, güvenliği, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak vatandaşları kandıran şahıslara da göz açtırmıyor. Bu kapsamda ana arter caddelerde ve vatandaşların yoğun olduğu alanlarda dilenen şahıslara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.
12 Kas 2021 - 09:16- Gündem Güncelleme: 12 Kas 2021 - 09:17
Duygu sömürüsü yapanlara geçit yok
Vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayanlara Büyükşehir Zabıtası geçit vermiyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.