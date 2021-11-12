12 Kas 2021 - 09:16- Gündem G: 12 Kas 2021 - 09:17

Duygu sömürüsü yapanlara geçit yok

Vatandaşlara duygu sömürüsü yaparak para toplayanlara Büyükşehir Zabıtası geçit vermiyor

Duygu sömürüsü yapanlara geçit yok mask

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların huzuru, güvenliği, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak vatandaşları kandıran şahıslara da göz açtırmıyor. Bu kapsamda ana arter caddelerde ve vatandaşların yoğun olduğu alanlarda dilenen şahıslara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.
# Kocaeli Büyükşehir Belediyesi
# KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İLE İLİŞKİLİ:
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12 Kas 2021 - 09:16 - Gündem

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