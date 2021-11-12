Duygu sömürüsü yapanlara geçit yok

Kocaeli’de yaşayan vatandaşların huzuru, güvenliği, sağlığı ve kamu düzeni için görevlerini aralıksız sürdüren Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, duygu sömürüsü yaparak vatandaşları kandıran şahıslara da göz açtırmıyor. Bu kapsamda ana arter caddelerde ve vatandaşların yoğun olduğu alanlarda dilenen şahıslara, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ediyor.