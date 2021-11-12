DİSK: Yatırımcıya bu ülkeyi bu halkı pazarlıyorlar

İzmit Sabri Yalım İnsan Hakları Parkında Türkiye Devrimci İşçiler Konfederasyonu (DİSK) basın açıklamasında bulundu. Basın açıklamasına CHP İl Kadın Kolları Başkanı Songül Kaya, CHP İzmit İlçe Başkanı Hakan Çakar, DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük ve Konfederasyon üyeleri katıldı. Açıklamayı okuyan temsilci Vedat Küçük “TBMM’de 2022 yılı bütçesi için çalışmalar başladı. Asgari ücret ise Aralık ayında beli olacak. Bütçe ve asgari ücret belirlenirken sosyal devlet gibi davranarak halk nefes alabilir” dedi.

“GENÇ VE KADIN İŞSİZLER”

Basın açıklamasını Konfederasyon adına yapan DİSK Kocaeli Bölge Temsilcisi Vedat Küçük yaptı. Açıklamada Küçük “Ülkeyi Yönetenler büyüme rekorlarından şahlanan Türkiye’den bahsediyor. Bir avuç sermayedar için yandaş şirketler için dedikleri doğru olabilir. Ama emekçiler için halk için işsizlik büyüyor, pahalılık artıyor, borçlar kabarıyor, faturalar şahlanıyor. Alım gücümüzün düşmesi her gün çarşıda pazarda yaşadıklarımızla biliyoruz. Daha dün işsizlik rakamları açıklandı. devletin bir kurumu TÜİK işsizlik azaldı derken İŞKUR arttı diyor. Tüm istatistik oyunlarına rağmen işsiz sayısı 8 milyona yaklaştı. İşsizlik rakamları gizlenemiyor. Biz işsizliğin arttığını artık hemen her evde özellikle genç ve kadın işsizleri görüyoruz.

“İŞ BULAMIYORUZ ÇIĞLIKLARI YÜKSELİYOR”

Her gece yarın nelere zam gelecek endişesiyle uykularımız kaçıyor. Her sabah paramızın döviz karşısında pula dönüştüğü bir güne uyanıyoruz. TV’ler, gazeleteler, istatistik kurumları ne derse desin gerçeği biz yaşıyoruz. Ülkenin dört bir yanından geçinemiyoruz, barınamıyoruz, iş bulamıyoruz çığlıkları yükseliyor. Ülkeyi yönetenler bol bol laf üretiyor ama geçinemiyoruz diyenlere çare üretemiyor. Pandemide tüm dünyada devletler yurttaşlara sosyal destekler verirken Türkiye milli gelirine oranla kendi halkına en az nakit destek veren ülkelerden biri oldu.

“KARAKIŞIN EŞİĞİNDEYİZ”

Şimdi zam yağmuru altında ekonomik karakışın eşiğindeyiz. Ülkeyi yönetenler yine sorunları yok sayıyor, derdin var diyeni baskıyla susturmaya çalışıyor. Bu yol doğru değil. Bu yol kışımızı kar kışa çeviriyor! İşçiler patronlarından daha yüksek oranda vergi öderken, şirketlerin vergileri bir gecede kararname ile sıfırlanıyor. İŞKUR ve SGK kaynaklarından patronlara bol keseden kaynak aktarılırken, halkın geçimi için en ufak bir sosyal politika önlemi gündeme gelmiyor.

“KELEPİR EMEK, KELEPİR MEMLEKET”

İşsizlik rekor kırarken, işçilere ait olan İşsizlik Sigortası fonu kaynaklarının büyük bölümü patronlara aktarılıyor. İşsizliğe çare bulunmazken, bir avuç ayrıcalıklı üçer beşer maaş alıyor, siyasi kadrolar işe gitmeden maaşa bağlanıyor. Döviz kurlarındaki artış durmak bilmiyor. TL değer kaybettikçe emeğimiz, doğal kaynaklarımız değersizleşiyor. “Gel yatırımcı gel en ucuza emek burada, köle emeği burada sendika yok, grev yok, hak-hukuk yok.” Diyorlar. Kelepir emek, kelepir memleket” politikasıyla bu ülkeyi bu halkı pazarlıyorlar. 2002 yılından bu yana kişi başına gelir 12 kat arttı diye övünüyorlar ama bu sürede ücretlerin 6 kat arttığını söylemiyorlar. Asgari ücreti enflasyona ezdirmedik diyorlar ama büyümeden pay almadığımızı gizliyorlar.

“AÇLIK SINIRININ YARISINI BİLE ALTINDA”

Avrupa bizi kıskanıyor diyorlar ama Türkiye asgari, ücretin Avrupa’da en düşük ikinci asgari ücret olduğunu söylemiyorlar. Asgari ücreti gündem olmaktan çıkaracağız diyorlar ama Türkiye’de çalışanların yarısından fazlasının asgari ücret hale getirdiklerini söylemiyorlar. Sendikalaşmanın önüne engeller çıkararak, grevleri yasaklayarak, toplu iş sözleşmeli işçi sayısını azaltarak asgari ücreti ortalama ücret haline getirdiler. Şimdi de açlık sınırının yarısının bile altında yaşamaya çalışan asgari ücret ile övünmeye kalkıyorlar. İşçiler, emekçiler, işsizler, emekliler, küçük esnaf.. ve bu halkın büyük bir çoğunluğu adına bir kez daha sesleniyoruz. Bu masalları dinlemek değil geçim sorunumuza çözüm istiyoruz.

“5 MADDEDE ALINACAK ÖNLEMLER”

TBMM’de 2022 yılı bütçesi için çalışmalar başladı. Asgari ücret ise Aralık ayında beli olacak. Bütçe ve asgari ücret belirlenirken sosyal devlet gibi davranarak halk nefes alabilir. 2022 karakışına karşı halkın ekmeğini savunmak için bütçede ve asgari ücrette acil önlemler alınmalıdır! Gelirde ve vergide adalet sağlanmalıdır. Ülkeyi yöneten siyasi iktidarı Anayasa’nın sosyal devlet ilkesinin gereği olan aşağıdaki önlemleri acilen almaya çağırıyoruz.

1. Asgari ücret ve bütün ücretlerin asgari ücret kadarı için tüm vergi ve kesintiler sıfırlansın ve net ödensin. Böylece tüm ücretler yaklaşık 750 lira artırılsın. 2. Asgari ücret sonrası ilk vergi dilimine uygulanan tarife oranı yüzde 20'den 10'a indirilsin. Vergiye esas gelir dilimleri milli gelire göre artırılsın. 3. En düşük emekli aylığı asgari ücret düzeyine yükseltilsin. 4. Elektrik, su, doğalgaz ve internet faturaları vergi ve kesintiden muaf tutulsun. 5. Tüm gıda ürünlerinde KDV sıfırlansın. Evet, kimsenin bize bahşedeceği bir kurtuluş yok. Geçinmek için, insanca yaşamak için, insanca çalışmak için omuz omuza mücadele edeceğiz.

Mücadelemizi ve örgütümüzü işyeri işyeri, sokak sokak, meydan meydan büyüteceğiz!” ifadelerini kullandı.