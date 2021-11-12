Nurettin Bulut: “Keşke nezaket gösterip bize de sorsaydınız”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinin Milli İrade Meydanı’nda yapacağı imar düzenlemesinde İzmit Belediyesinin büyük emeklerle ilerlettiği teleferik projesinin ayağına yer bırakılmadı. Büyükşehir Belediyesi kasım ayı meclisinde Milli İrade Meydanı’nda yapılacak olan düzenlemeyle ilgili gündem maddesi oy çokluğu ile meclisten geçerken İzmit Belediye Başkan Yardımcısı ve Büyükşehir Belediyesi İyi Parti Meclis Üyesi Nurettin Bulut, teleferik ayağının Milli İrade Meydanı’ndan başka bir yerde konuşlandırılamayacağını söyledi.



EN UYGUN YER MİLLİ İRADE MEYDANI

Nurettin Bulut, “Teleferik projesinin Milli İrade Meydanında fizibilitesini yaptık. Anıtpark’a gelme olasılığı yok. Güzergâhın dik geçmesi lazım. Eğer ayak Anıtpark’a gelirse çalıştığımız firma bunun uygun olmayacağını söyledi. En uygununun Milli İrade Meydanına kurulması olduğunu söylediler. Teleferik projesiyle ilgili ön ihaleye de çıktık. Avan projesinin ön ihalesine. Nedense kimse nezaketen de olsa çağırıp nedir, ne değildir diye sormadı. Keşke nezaketen de olsaydı bize sorsaydınız” dedi.