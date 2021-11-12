12 Kas 2021 - 09:24- Gündem G: 12 Kas 2021 - 09:26

Encümen’de Balık Hali’ndeki dükkanların kiralama ihalesi yapıldı  

İzmit Balık Hali’nde bulunan 7 balık satış noktası ve 2 manav yeri, Doğu Kışla’daki iki kafeterya ile Kartepe’de iki araçlık taksi durağı için ihale yapıldı  

Encümen’de Balık Hali’ndeki dükkanların kiralama ihalesi yapıldı   mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı yapıldı. Genel Sekreter Balamir Gündoğdu’nun başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 87 gündem maddesi görüşüldü. Encümende, İzmit Balık Hali’ndeki 7 balık satış noktası ve 2 manav yerinin 3 yıllığına kiralanması için ihale gerçekleşti.

 

İKİ ARAÇLIK TAKSİ DURAĞI İHALESİ YAPILDI

Encümen’de aynı zamanda Kartepe Uzunbay Mahallesinde iki araçlık taksi durağı ihalesi de yapıldı. 5 yıllığına yapılan ihale için Ersen Yüce 18 bin 200 TL+KDV’lik teklif verdi. Doğu Kışla Parkı 26 No’lu kafeteryanın kiralanması için ise Maksude Kayabay 1250 TL+KDV ve 27 No’lu kafeterya için Hasan Konca 560 TL+KDV’lik teklif sundu. Toplantıda ihaleler dışında kalan maddeler de görüşülerek karara bağlandı.

 

1, 2 VE 3 NO’LU İŞYERLERİ

İzmit Ömerağa Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesi No:74/1 adresinde bulunan Balık Hali’ndeki 1 No’lu işyeri için Hamdi Bineklioğlu 2300 TL+KDV, 2 No’lu işyeri için Emrah Sevimli 2300 TL+KDV, 3 No’lu işyeri için Murat Şahin 2280 TL+KDV’lik teklif verdi.

 

4, 5, 6, 7, 8 VE 9 NO’LU İŞYERLERİ

Balık Hali’ndeki 4 No’lu işyeri için Muhittin Demirtürkan 2300 TL+KDV, 5 No’lu işyeri için Ercüment Tukuş 1550 TL+KDV, 6 No’lu işyeri için Şaban Ateş 1550+KDV, 7 No’lu işyeri için Muhittin Kurtuluş 2300 TL+KDV, 8 No’lu işyeri için Mehmet Balcı 2300 TL+KDV ve 9 No’lu işyeri için Sinan Soğuksu 2300 TL+KDV’lik teklifler sundu.

# Kartepe, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

12 Kas 2021 - 09:24 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.230.770 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Duygu sömürüsü yapanlara geçit yok mask
Duygu sömürüsü yapanlara geçit yok
İSU’da çalışan memurların sosyal denge sözleşmesi için yetki Büyükakın’da mask
İSU’da çalışan memurların sosyal denge sözleşmesi için yetki Büyükakın’da
Kocaeli’de 15 yaş üstü araçlar sonunda gidiyor mask
Kocaeli’de 15 yaş üstü araçlar sonunda gidiyor
Kocaeli’nin Toplu Taşıma Sistemi Planı mecliste açıklandı! mask
Kocaeli’nin Toplu Taşıma Sistemi Planı mecliste açıklandı!
Başiskeleliler’e Önemli Hatırlatma: Son Gün 30 Kasım mask
Başiskeleliler’e Önemli Hatırlatma: Son Gün 30 Kasım
İZGİM’de ATA’ya saygı mask
İZGİM’de ATA’ya saygı
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL