‘Fırsatlar Ülkesi Macaristan’ Kocaeli Sanayi Odası üyelerine tanıtıldı

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Macaristan İhracatı Teşvik Ajansı HEPA Türkiye iş birliği ile ‘Fırsatlar Ülkesi Macaristan’ webinarı önceki gün gerçekleştirildi. Macaristan ile iş yapmak isteyen şirketlere yönelik düzenlenen online seminerde, Macaristan ekonomisi ve sektörleri hakkında genel bilgilendirmenin yanı sıra, Macaristan’a yatırım olanakları ile Macaristan Eximbank tarafından sağlanan finansman desteklerine ilişkin bilgiler paylaşıldı. KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi’nin açılış konuşması ile başlayan seminerde HEPA Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş, Macaristan Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Aron Sipos ve Macar Eximbank Türkiye Temsilcisi Arda Tugay sunumları ile katılımcı firmaları bilgilendirdi.

TURABİ: TİCARİ VE EKONOMİK OLARAK ÖNEMLİ BİR ÜLKE

KSO Genel Sekreteri Memet Barış Turabi açılış konuşmasında Macaristan’ın, ticari ve ekonomik yönden Türkiye için daima önemli ülkelerden biri konumunda olduğuna dikkat çekerek, “Kocaeli yüzölçümü bakımından küçük, ancak katma değeri bakımından büyük bir il. İlimizin ekonomik faaliyetlerinde sanayinin payı yüzde 41,1, Türkiye imalat sanayine sağladığı katkı ise yüzde 13’tür. 75 şirketimiz Türkiye’nin ilk 500’de yer alan sanayi şirketi arasında yer alıyor. İki ülke arasında 1997 yılında imzalanan STA ve 2004 yılında tesis edilen Gümrük Birliği, aramızdaki ticaret hacmine olumlu katkı sağlamıştır. Macaristan ile ülkemiz arasındaki ticari ilişkilerin son dönemde de ivme kazandığını görüyoruz. Salgına rağmen sağlanan bu artışın, iki ülke arasındaki ticari potansiyelin önemli bir göstergesi olduğunu görüyoruz. 2001 yılında sadece 350 milyon dolar düzeyinde olan ikili ticaret hacmimiz, 2020 sonu itibariyle 3 milyar dolara yaklaştı. İki ülkenin ticaretinde yer alan başlıca ürünler arasında; motorlu kara taşıtları, mobilya, makina ve demir-çelik gelmektedir. Ayrıca çok önem verdiğimiz Gümrük Birliği’nin güncellenmesi konusunda da karşılıklı iş birliğimiz bizim için çok değerli” diye konuştu.

AKTAŞ: KÖPRÜ GÖREVİ GÖRÜYOR

Webinarda bir sunum gerçekleştiren HEPA Türkiye Genel Müdürü Burak Aktaş, HEPA Türkiye’nin karşılıklı ticari ilişkilerin gelişmesi için köprü görevi görmekte olduğunu belirterek, “HEPA Türkiye olarak verdiğimiz hizmetler arasında; Macar şirketlerinin ürün ve hizmetlerini Türkiye pazarlarında tanıtarak katma değer sunmak, Macar şirketlerin özellikle Kobilerin Türkiye’de iş yapmasını desteklemek, Macar firmaları Türkiye’den güvenilir distribütörlerle buluşturmak, Macaristan’dan ithalat yapmak isteyen, örneğin hammadde ve yarı mamul temin etmek isteyen Türk şirketlerini doğru tedarikçi ile buluşturmak yer alıyor. Ve ayrıca tüm bu hizmetleri ücretsiz danışmanlık kapsamında sunuyoruz” diye konuştu.

BÖLGEYİ GÜÇLENDİRMEK

İhracatın önemli bir kısmının Avrupa ülkelerine gerçekleştirildiğine dikkat çeken Aktaş, “Büyüme stratejileri arasında bu bölgeyi çeşitlendirmek ve doğuya açılma hedefi bulunan HEPA için Türkiye stratejik öneme sahiptir. Türkiye’deki başta ihracat yeteneğine sahip KOBİ’ler olmak üzere tüm şirketler, Macar şirketlerinin sağladığı ürün ve hizmetlerle Türki Cumhuriyetler, Orta Asya ve Afrika’daki ticaretlerini güçlendirebilirler, iş olanağı yaratabilirler. Biz de HEPA Türkiye olarak farklı sektörlerdeki bu fırsatları sizlere sunmaktan mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

AVRUPA’YA AÇILAN KAPI

Macaristan ile köklü tarihi ve kültürel bağımız bulunduğuna dikkat çeken Aktaş, ‘Macaristan’ın önemli bir iş ortağı olmasının başlıca sebepleri arasında bu köklü ilişkiler, 510 milyon nüfuslu bir pazar olan Avrupa’ya açılan kapı olması, gelişmiş teknik altyapı, yatırımcılar için cazip teşvik sistemi, Avrupa’daki stratejik konumu, açık ekonomi ve yatırım odaklı dış politika, nitelikli insan kaynağı, AB içerisinde yüzde 9 ile en düşük kurumlar vergisi oranına sahip olması, AB,BM,OECD,WTÖ,NATO,IMF, Avrupa Komisyonu’na üye olması gibi unsurlar bulunmaktadır” dedi. Macaristan ve Türkiye arasında ticaret hacminin 3 milyar USD’ye ulaştığını belirten Aktaş, iki ülke stratejik hedefleri doğrultusunda 6 milyar USD iş hacmine doğru yol aldıklarını belirtti. Kocaeli Sanayi Odası’nın üyelerinin otomotiv, kimya, metal sektörlerinde faaliyet gösterdiğine dikkat çeken Aktaş, Macaristan ihracatı ve ithalatında otomotivin ilk sırada yer aldığını belirterek iş birliği imkanlarına ve 17 Kasım’da otomotiv konusunda Macar otomotiv firmalarının katılımı ile yapılacak etkinliğe dikkat çekti.

SİPOS: İHRACATI ARTIRMA HEDEFİ

Macaristan Büyükelçiliği Ticaret Müşaviri Aron Sipos ise gerçekleştirdiği sunumda Macaristan’ın ihracat programı kapsamında ihracatı artırmayı hedeflediklerini belirtti. Macaristan’ın avantajlarını güvenilir iş ortamı, kaliteli insan gücü, yüzde 9 oranındaki kurumlar vergisi olarak vurgularken, doğru yatırımlarla bu oranın yüzde 1.8 oranlarına indiğini belirtti. Sipos sunumunda, “Macaristan AB ihracatı için merkezi bir konumda bulunmaktadır, Macaristan üzerinden 24 saatte Avrupa’ya teslimat yapmak mümkündür. Türkiye için Schengen bölgesine açılan en yakın kapıdır. Türk şirketleri 8 bin Euro’dan başlayan miktarlarla yatırım Macaristan’da yapabilmekte ve 7 gün içinde şirket kurabilmektedir. Orta Avrupa’nın önemli yatırımlarına ev sahipliğine yapmaktadır. HIPA (Macaristan Yatırımı Destek Ajansı) yatırımlar konusunda tek yetkili resmi kurumdur, lokasyon, devlet destekleri gibi konularda destek vermektedir” dedi.

TUGAY: FİNANSMAN SAĞLIYORUZ

Seminerde Macar Eximbank Türkiye Temsilcisi Arda Tugay ise “Macaristan’dan yapılan ithalat ve Macaristan’a yapılan yatırımlara finansman sağlıyoruz. Macaristan’daki ihracatçıyı 23 aya kadar finanse ederken, Türk alıcıları ise kredilerle destekliyoruz. Hizmet verdiğimiz şirketlerin yüzde 85’i KOBİ’llerden oluşmaktadır. Bağlı olduğumuz OECD standartlarına bağlı olarak finanse ettiğimiz durumlarda yüzde 50 Macar ürünü olması özelliğini arıyoruz. Proje finansmanlarında ise yüzde 25 ülke menşei özelliği arıyoruz. Örneğin bir Türk müteahhit firması Macaristan’da bulunan bir taşeron şirketle Afrika’da bir proje üstlenecekse, Türkiye tarafını Türk Eximbank ile Macaristan tarafını Macaristan Eximbank ile sigorta ve finansman konularında destekliyoruz” dedi. Tugay, Macaristan’ın yatırımlar konusunda dünyada 9., Avrupa’da 2. sırada yer aldığını ve büyük ölçekli firmalar tarafından tercih edildiğini sözlerine ekledi.