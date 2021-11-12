Çalık, Zafer Partisi’nin ittifaktaki yerini açıkladı

Zafer Partisi İl Başkanı Vedat Çalık Suriyeliler ve sığınmacılarla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Türk Milleti’nden gizlenen sadece Suriyelilerin suç oranı değil, Suriyelilere verilen Türk vatandaşlığı sayısıdır. Suriyeli sığınmacılara verilen Türk vatandaşlığı sayısı ile ilgili olarak saray rejimi ve ona bağlı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türk Milleti’nin gözünün içine baka baka yalan söylemektedir. Eskiden Türk vatandaşlığı alanların isimleri Resmi Gazete’de yayınlanırdı. Suriyeli sığınmacıları blok oy deposu olarak gören saray rejimi üç beş milyon oy uğruna Türk vatandaşlığını Suriyelilere peşkeş çekmekte, Türk vatandaşlığını ayağa düşürmekte ve artık vatandaşlık alan yabancıların isimlerini Resmi Gazete ‘de yayınlamamaktadır. Kimlerin Türk vatandaşlığı aldığını ve kaç milyon Suriyeli sığınmacıya Türk vatandaşlığı peşkeş çekildiği, suça karışmış Suriyeli sığınmacıların oranlarını gizledikleri gibi gizlemektedirler.

“BU VATANSIZLAR SÖZ SAHİBİ OLACAK”

Düşünün siz bu ülke de doğdunuz. Anneniz babanız vergilerini ödediler. Babanız askerlik hizmetini yaptı. Ailenizde uzak veya yakın geçmişinde şehitler ve gaziler var. Siz bu ülkede ağır vergiler altında yaşamaya çalışıyorsunuz sizin bu ülkenin kaderi ve geleceği ile ilgili söz söyleme, oy kullanma hakkınız vardır. Ancak kendi vatanının geleceği için mücadele etmektense Türkiye’ye gelen bir kişiye vatandaşlık verdiğiniz zaman o kişilerinde Türkiye’nin geleceği ve kaderi hakkında oy verme hakkını sağlıyorsunuz demektir. Saray rejimi Türkiye de gayrimenkul satın alanlara Türk vatandaşlığı veriyor. Sadece gayrimenkul satın alanlara değil karısı, kocası, çocukları da Türk vatandaşı oluyor ve yarın bu vatansızlar yarın bizimle birlikte Türkiye’nin kaderi üzerinde söz sahibi olacaklardır. Bu Türk Milleti’nin egemenlik hakkına saldırıdır.

“ZAFER PARTİSİ BU YALANA SON VERDİ”

Zafer Partisi’nin program ve eylem planlarında ülkemiz için yapılması planlanan birçok husus var ancak Türkiye arabası sürebilmek için çekili olan el frenini indirmek gerekir. Biz Türkiye’nin çekili el freni olan sığınmacı ve kaçakları ülkelerine geri yollayarak çekili el frenini indirerek Türkiye aracını harekete geçireceğiz. Kim ‘araç el freni çekili şekilde de gider’ diyor ise yalan söylüyor. Zafer Partisi Türk Milleti’ne söylenen bu yalana son vermiştir. Zafer Partisi kurulana kadar Türk siyaseti birbirlerinden görünürde nefret etmekten başka iş yapmayan ancak diğer yandan da ‘siyasetçi siyasetçinin dostudur’ diyerek, genel merkez koridorlarında karşılıklı menfaate dayanan işlerini sürdüren siyaset denklemi ortadan kalkmıştır.

“HALKA KARŞI BİR PUSU SÖZ KONUSU”

Eğer rakip partideki siyasetçiler birbirleri ile dost olmuş ittifak kurmuşlar ise halka karşı kurulmuş bir pusu söz konudur. Zafer Partisi bu ittifakların parçası olmadan ittifakı Türk Milleti ile yapacaktır. Zafer Partisi’nin kurulması ile siyasetin yeni denklemi ortaya çıkmıştır. Artık Türk siyasetinde iki blok vardır. Sığınmacıların ülkelerine dönmelerini isteyen seçmenin tek güveneceği seçenek Zafer Partisi’dir. Suriyeliler ve diğerleri kalsın diyorsanız oyunuzu kime verirseniz verin bizim için hiç fark etmez.”