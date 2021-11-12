12 Kas 2021 - 10:15- Asayiş G: 12 Kas 2021 - 10:16

Hurda toplayan yaşlı kadına otomobil çarptı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde hurda toplayan yaşlı kadına otomobil çarptı.
Hurda toplayan yaşlı kadına otomobil çarptı mask

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi İnönü Mahallesi 1768 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kağıt toplayan Sıdıka M. isimli yaşlı kadına, Erkan V. idaresindeki 41 YF 785 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan yaşlı kadın yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar, yaşlı kadının yardımına koşarken, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Ardından sedyeyle ambulansa alınan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Sokak, Kadın

12 Kas 2021 - 10:15 İHA Kocaeli- Asayiş

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