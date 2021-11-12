12 Kas 2021 - 10:16- Asayiş G: 12 Kas 2021 - 10:17

Kamyon bariyerlere saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon bariyerlere saplandı.
Kamyon bariyerlere saplandı, sürücü yara almadan kurtuldu mask

Kaza, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Sanayi Mahallesi D-100 Karayolu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.D. yönetimindeki 41 AIN 428 plakalı Ford marka kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde bariyerlere çarptı. Yaklaşık 15 metre bariyerleri söken kamyon, bariyerlere saplanarak durabildi. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bariyerlere saplanan kamyoneti uzun uğraşlar neticesinde çıkardı. Sürücü ise kazayı burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
# sağlık, Sanayi

12 Kas 2021 - 10:16 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.230.770 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
İzmit'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı mask
İzmit'te 5 katlı binanın çatısında yangın çıktı
Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı mask
Suriye'de pek çok çatışmaya katılan örgüt mensubu Kocaeli'de yakalandı
10’dan fazla markette hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı mask
10’dan fazla markette hırsızlık yapan 4 şüpheli yakalandı
Kocaeli’deki servis kazasında can kaybı 4’e yükseldi mask
Kocaeli’deki servis kazasında can kaybı 4’e yükseldi
Feci kazada yaralanan öğrenci o anları anlattı mask
Feci kazada yaralanan öğrenci o anları anlattı
Cinayet işleyeceğini sosyal medyadan paylaşmış! mask
Cinayet işleyeceğini sosyal medyadan paylaşmış!
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL