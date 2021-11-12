Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde M.A.E. yönetimindeki 34 BEY 358 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki A.Y.E, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
12 Kas 2021 - 10:19- Asayiş Güncelleme: 12 Kas 2021 - 10:22
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde M.A.E. yönetimindeki...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.