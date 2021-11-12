12 Kas 2021 - 10:19- Asayiş G: 12 Kas 2021 - 10:22

Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde M.A.E. yönetimindeki...
Devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı mask

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı. Şekerpınar Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi'nde M.A.E. yönetimindeki 34 BEY 358 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü ile yanındaki A.Y.E, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.
# sağlık, Çayırova

12 Kas 2021 - 10:19 - Asayiş

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