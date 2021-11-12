Fobi Nedir? Hangi hastalıklarla karışır?   

Fobinin klasik tanımı normalde korkulmayacak belli bir durum ya da belli bir nesne ile karşılaşınca ortaya çıkan korkudur. Kişi bu durumun korkulmayacak bir durum olduğunu bilir, anlamsız bulur ancak yine de bu nesne ya da durumdan kaçınır. Sayısız fobi çeşitleri mevcuttur. Sosyal fobi , hayvan korkusu olarak adlandırılan Zoofobi , kapalı ve açık alan fobileri, uçak fobisi gibi birçok fobi çeşitleri bulunmaktadır.

KORKU VE FOBİ

Burada bilinmesi gereken en önemli unsur, korku ile fobinin ayırımıdır. Korku denilen kavram insanların varoluşundan bugüne, her türlü tehlikeyi savuşturmak için kullanılan bir savunma mekanizmasıdır. Belli bir strese karşı oluşan bir yanıtın önemli bir parçası olup, kişiyi tehlike anında eyleme geçirmeyi amaçlar. Yani normal bir korku hali mantıklı, gerekli hatta yaşamsaldır.

KAYGI BOZUKLUĞU

Normal sayılan korku ile fobi ayırımının yanında kaygı(anksiyete) bozuklukları da yine fobilerle karışabilmektedir. Burada ise genel anlamda, kaygı bozukluklarının fobiden ayırımı fobilerin özelleşmiş, belli bir duruma özgü olması ile olmaktadır. Yani fobilerde oluşan kaygı özel bir durum ya da nesneye yöneliktir. Fobilerde kaygı bu durum ya da nesne dışında genellikle görülmez.

PSİKOTERAPİ YÖNTEMLERİ

Bu tanımlama ve ayırımların önemi ise hangi durumların psikolojik bir hastalık olduğu ve yardım alma gerekliliği konusunda bizlere yol gösterici olmasıdır. Fobiler genel olarak Bilişsel Davranışçı Terapi gibi birçok psikoterapi yöntemleri, ilaç tedavileri ile kombine veya tek başına tedavi edilmektedir.