Özdilek’te Büyük Kasım indirimi

17 Kasım tarihine kadar U.S. Polo Assn. marka seçili kadın çocuk erkek giyim ürünlerinde net yüzde 30 indirim, 14 Kasım tarihine kadar seçili Pierre Cardin ürünlerinde yüzde 30 + yüzde 20 indirim uygulanıyor. 14 Kasım tarihine kadar Altınyıldız Classics’te ise yüzde 50’ye varan indirimler ve London&London kadın ayakkabı ve botlarda da yüzde 20’ye varan indirim sunuluyor. Yine 14 Kasım tarihine kadar Cat&Harley marka botlarda da yüzde 20 indirim fırsatları kullanıcıları bekliyor.

KASIM AYI FIRSATLARLA DOLU

11 Kasım’da başlayacak ve 14 Kasım’a kadar devam edecek kampanyada ise Robin ve Ekol markalı ürünlerle United Colors of Benetton. kadın çanta ve cüzdan çeşitlerinde yüzde 20 indirim seçenekleri Özdileklerde sunuluyor. 9 – 30 Kasım tarihleri arasında Lumberjack’in tüm ayakkabı ve tekstil ürünlerinde ikincisi yüzde 50 indirim uygulanıyor. Bu özel fırsatlardan yararlanmak için siz de kasım ayı boyunca Özdilek AVM ve Özdilek hipermarketlerini ziyaret etmeyi unutmayın.