12 Kas 2021 - 14:38- Ekonomi G: 12 Kas 2021 - 14:40

Özdilek’te Büyük Kasım indirimi

Özdilek AVM’leri ve hipermarketlerinden alışveriş yapacak olan misafirleri Kasım ayı boyunca özel sürpriz indirimler bekliyor.

Özdilek’te Büyük Kasım indirimi mask

17 Kasım tarihine kadar U.S. Polo Assn.  marka seçili kadın çocuk erkek giyim ürünlerinde net yüzde 30 indirim, 14 Kasım tarihine kadar seçili Pierre Cardin ürünlerinde yüzde 30 + yüzde 20 indirim uygulanıyor. 14 Kasım tarihine kadar Altınyıldız Classics’te ise yüzde 50’ye varan indirimler ve London&London kadın ayakkabı ve botlarda da yüzde 20’ye varan indirim sunuluyor. Yine 14 Kasım tarihine kadar Cat&Harley marka botlarda da yüzde 20 indirim fırsatları kullanıcıları bekliyor.

KASIM AYI FIRSATLARLA DOLU

11 Kasım’da başlayacak ve 14 Kasım’a kadar devam edecek kampanyada ise Robin ve Ekol markalı ürünlerle United Colors of Benetton. kadın çanta ve cüzdan çeşitlerinde yüzde 20 indirim seçenekleri Özdileklerde sunuluyor.  9 – 30 Kasım tarihleri arasında Lumberjack’in tüm ayakkabı ve tekstil ürünlerinde ikincisi yüzde 50 indirim uygulanıyor. Bu özel fırsatlardan yararlanmak için siz de kasım ayı boyunca Özdilek AVM ve Özdilek hipermarketlerini ziyaret etmeyi unutmayın.
# Kadın, çocuk

12 Kas 2021 - 14:38 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.230.770 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Özdilek’te Büyük Kasım indirimi mask
Özdilek’te Büyük Kasım indirimi
Anadolu Isuzu performansını artırdı mask
Anadolu Isuzu performansını artırdı
FLO WISE ayakkabı sorunları çözecek mask
FLO WISE ayakkabı sorunları çözecek
Emekli maaşını ING’ya taşıyanlar kazanıyor mask
Emekli maaşını ING’ya taşıyanlar kazanıyor
Şişecam’dan atılım mask
Şişecam’dan atılım
Anadolu Hayat Emeklilik’e MarCom Awards’tan iki ödül   mask
Anadolu Hayat Emeklilik’e MarCom Awards’tan iki ödül  
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL