İstiridye mantarı için gıda paketleme ruhsatını alındı

Üreten kent İzmit vizyonuyla hareket eden ve hayata geçirdiği üretim hamleleriyle İzmit’te yeni bir dönemi başlatan İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, şimdi de istiridye mantarı üretimi ile çiftçileri destekleyecek. Üreticiyi teşvik etmek amacıyla Modern Hayvan Pazarı’nda kurulan mantar üretim çadırında besin değeri oldukça yüksek istiridye mantarı üretimine başlandı.

RAFLARDA YERİNİ ALABİLECEK

İzmit Belediyesi çiftçilere ürün çeşitliliği hakkında örnek olarak, yeni üretim teknikleri ve ürünlere teşvik edecek olan istiridye mantarı için İzmit İlçe Tarım Müdürlüğünden gıda paketleme ruhsatını aldı. Alınan ruhsat ile birlikte elde edilecek olan ürünler piyasaya sunulabilecek ve Çınar Halk Market’te raflardaki yerini alabilecek.