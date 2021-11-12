Mobil dünyada yeni imkânların kapılarını aralayan katlanabilir cihazların popülaritesi son yıllarda hızla artıyor. Eylül ayında Türkiye’de resmen satışa sunulan Galaxy Z Serisi’nin şık üyeleri Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3’ün satışları, gelen yoğun talep sayesinde katlanarak arttı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta yok satan Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3’ü satın almak isteyen kullanıcılar için, tedariğin hızlandırılmasını sağlamak amacıyla yoğun şekilde çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.
12 Kas 2021 - 14:39- Ekonomi Güncelleme: 12 Kas 2021 - 14:41
Samsung’a yoğun ilgi
Samsung’un yakın zamanda ülkemizde piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3’ün satışları beklentileri aştı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.