Samsung’a yoğun ilgi  

Mobil dünyada yeni imkânların kapılarını aralayan katlanabilir cihazların popülaritesi son yıllarda hızla artıyor. Eylül ayında Türkiye’de resmen satışa sunulan Galaxy Z Serisi’nin şık üyeleri Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3’ün satışları, gelen yoğun talep sayesinde katlanarak arttı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta yok satan Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3’ü satın almak isteyen kullanıcılar için, tedariğin hızlandırılmasını sağlamak amacıyla yoğun şekilde çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.