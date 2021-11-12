12 Kas 2021 - 14:39- Ekonomi G: 12 Kas 2021 - 14:41

Samsung’a yoğun ilgi  

Samsung’un yakın zamanda ülkemizde piyasaya sürdüğü katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip3 ve Galaxy Z Fold3’ün satışları beklentileri aştı.  

Samsung’a yoğun ilgi   mask

Mobil dünyada yeni imkânların kapılarını aralayan katlanabilir cihazların popülaritesi son yıllarda hızla artıyor. Eylül ayında Türkiye’de resmen satışa sunulan Galaxy Z Serisi’nin şık üyeleri Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3’ün satışları, gelen yoğun talep sayesinde katlanarak arttı. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de adeta yok satan Galaxy Z Fold3 ve Galaxy Z Flip3’ü satın almak isteyen kullanıcılar için, tedariğin hızlandırılmasını sağlamak amacıyla yoğun şekilde çalışıldığı bilgisi paylaşıldı.

12 Kas 2021 - 14:39 - Ekonomi

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