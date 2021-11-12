Zeytinoğlu: Cari dengedeki iyileşmede ihracatın katkısı var    

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Merkez Bankası tarafından açıklanan eylül ayı ödemeler dengesi verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Eylül ayında cari denge 1 milyar 652 milyon dolar fazla verdi. Cari dengede geçen yılın aynı ayına göre gerçekleşen 3.9 milyar dolarlık iyileşmede, ihracatın katkısıyla gerileyen dış ticaret açığı ve hizmetler dengesi kaleminin artan katkısının etkisini görüyoruz. Geçen yılın eylül ayında hizmetler dengesi kaleminin katkısı 1.7 milyar dolar olurken, bu yıl 3.7 milyar dolar oldu. Dış ticaret açığı ise geçen yılın aynı ayına göre 2.7 milyar dolar gerileyerek 1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu gelişmelerle birlikte yıllık cari açık eylül itibariyle 18 milyar 444 milyon dolara geriledi” dedi.

İYİLEŞME BEKLENTİSİ

Ekim ayında da yıllık cari açıktaki düşüşün devam edeceğini beklediklerini söyleyen Zeytinoğlu, “Ekim ayında dış ticaret açığında yüzde 39’luk gerileme oldu. Bununla birlikte hizmet gelirlerinin de katkısının geçen yılın üzerinde gerçekleşecek olmasıyla yıllık cari açıktaki iyileşmenin devam edeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı. Zeytinoğlu, eylül ayı finans hesabında, doğrudan yatırımlarda 1.1 milyar dolar, portföy yatırımlarında 1.2 milyar dolar net giriş, resmi rezervlerde de 5.6 milyar dolar artış olduğunu söyledi.