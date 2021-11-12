Günümüzde artık teknolojisiz bir iş dünyası düşünülemiyor. İş yapış şekilleri ve faaliyetlerin yönetimi gibi tüm süreçler kurumlarda teknolojik çözümlerle yürütülüyor. Türkiye’nin ilk 500 şirketinin %20’sine kurumsal çözümler sunan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, uzman mühendisleri, yerinde üretim imkanı ve geniş ürün yelpazesiyle her kuruma ve ihtiyaca yönelik iş ortaklarının son teknolojiden faydalanmasını sağlıyor.
12 Kas 2021 - 14:40- Ekonomi Güncelleme: 12 Kas 2021 - 14:42
Şirketler Casper Kurumsal çözümleri tercih ediyor
Günümüzde artık teknolojisiz bir iş dünyası düşünülemiyor. İş yapış şekilleri ve faaliyetlerin yönetimi gibi tüm süreçler kurumlarda teknolojik çözüml...
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.