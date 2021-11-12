12 Kas 2021 - 14:40- Ekonomi G: 12 Kas 2021 - 14:42

Şirketler Casper Kurumsal çözümleri tercih ediyor

Günümüzde artık teknolojisiz bir iş dünyası düşünülemiyor. İş yapış şekilleri ve faaliyetlerin yönetimi gibi tüm süreçler kurumlarda teknolojik çözüml...
Şirketler Casper Kurumsal çözümleri tercih ediyor mask

Günümüzde artık teknolojisiz bir iş dünyası düşünülemiyor. İş yapış şekilleri ve faaliyetlerin yönetimi gibi tüm süreçler kurumlarda teknolojik çözümlerle yürütülüyor. Türkiye’nin ilk 500 şirketinin %20’sine kurumsal çözümler sunan Türkiye’nin teknoloji markası Casper, uzman mühendisleri, yerinde üretim imkanı ve geniş ürün yelpazesiyle her kuruma ve ihtiyaca yönelik iş ortaklarının son teknolojiden faydalanmasını sağlıyor.

12 Kas 2021 - 14:40 - Ekonomi

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