12 Kas 2021 - 14:41- Ekonomi G: 12 Kas 2021 - 14:42

Bizim Toptan cirosunu artırdı

Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna gö...

Türkiye’nin en yaygın organize toptan marketi Bizim Toptan, üçüncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıkladı. Buna göre, Bizim Toptan 2021’in ilk dokuz ayında cirosunu bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 27 artırarak 4,9 milyar TL’ye yükseltti. Son üç aylık dönemde de güçlü finansal performansını devam ettiren Bizim Toptan satış gelirlerini yüzde 35 oranında artırırken, 15,1 milyon TL net dönem kârına ulaştı.  Bizim Toptan, büyüme ve yaygınlaşma konusunda da odağını sürdürerek, 173 mağaza ve 1644 Seç Market bayisi ile faaliyet alanını genişletmeye devam ediyor.
# çeyrek

12 Kas 2021 - 14:41 - Ekonomi

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