Kale Kapı Pencere Sistemleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarını Çerkezköy’de bulunan fabrikasında ağırladı. Kale Kapı Pencere Sistemleri Yurt İçi Satış Müdürü Fehmi Sarsılmaz, misafirlerine 39 yılın ardından Güngören’den Çerkezköy’e taşınan Kale Kilit’in yeni fabrikasını ve ürün gruplarını tanıttı. Katılımcılar böylelikle Kale Endüstri Holding bünyesindeki tüm grup şirketlerinin ve ürünlerinin tek bir çatı altında toplandığı entegre üretim tesisini ilk kez görme şansı yakaladı.
12 Kas 2021 - 14:41- Ekonomi Güncelleme: 12 Kas 2021 - 14:43
Pencere sektörü Kale’nin üretim tesisinde buluştu
Kale Kapı Pencere Sistemleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarını Çerkezköy’de bulunan fabrikasında ağırladı. Kale Kapı Pencere Sistemleri Y...
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.