Pencere sektörü Kale’nin üretim tesisinde buluştu

Kale Kapı Pencere Sistemleri, Türkiye’nin dört bir yanındaki iş ortaklarını Çerkezköy’de bulunan fabrikasında ağırladı. Kale Kapı Pencere Sistemleri Yurt İçi Satış Müdürü Fehmi Sarsılmaz, misafirlerine 39 yılın ardından Güngören’den Çerkezköy’e taşınan Kale Kilit’in yeni fabrikasını ve ürün gruplarını tanıttı. Katılımcılar böylelikle Kale Endüstri Holding bünyesindeki tüm grup şirketlerinin ve ürünlerinin tek bir çatı altında toplandığı entegre üretim tesisini ilk kez görme şansı yakaladı.