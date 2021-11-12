12 Kas 2021 - 14:42- Ekonomi G: 12 Kas 2021 - 14:43

OPPO yeni teknoloji ürünlerini sergileyecek

Teknolojinin buluşma noktası Mobilefest'te Mobil Kategori Sponsoru olarak yer alacak OPPO'nun standında ziyaretçiler, üstün kamera özelliklerine sahip...
OPPO yeni teknoloji ürünlerini sergileyecek mask

Teknolojinin buluşma noktası Mobilefest'te Mobil Kategori Sponsoru olarak yer alacak OPPO'nun standında ziyaretçiler, üstün kamera özelliklerine sahip Reno5 Serisi, kişiselleştirilmiş ses güçlendirme özelliğiyle donatılan Enco Free2 kablosuz kulaklık modeli ve gençlere eksiksiz bir eğlence deneyimi sunan A Serisi gibi en son teknoloji ürünlerini deneyimleme fırsatı bulabilecek.

HİZMET VE TEKNOLOJİ

Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, 11-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı'na katılıyor. Teknoloji profesyonellerinin buluşacağı, hizmet ve teknoloji sağlayıcıları, girişimciler, yazılım geliştiriciler, yerel ve küresel satın almacılar ve yatırımcıların bir araya geleceği Mobilefest'te OPPO, Mobil Kategori Sponsoru olarak yer alacak.

12 Kas 2021 - 14:42 - Ekonomi

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