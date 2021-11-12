OPPO yeni teknoloji ürünlerini sergileyecek

Teknolojinin buluşma noktası Mobilefest'te Mobil Kategori Sponsoru olarak yer alacak OPPO'nun standında ziyaretçiler, üstün kamera özelliklerine sahip Reno5 Serisi, kişiselleştirilmiş ses güçlendirme özelliğiyle donatılan Enco Free2 kablosuz kulaklık modeli ve gençlere eksiksiz bir eğlence deneyimi sunan A Serisi gibi en son teknoloji ürünlerini deneyimleme fırsatı bulabilecek.
HİZMET VE TEKNOLOJİ
Dünyanın önde gelen lider akıllı ürün markası OPPO, 11-13 Kasım 2021 tarihleri arasında İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenecek Mobilefest Dijital Teknolojiler Fuarı ve Konferansı'na katılıyor. Teknoloji profesyonellerinin buluşacağı, hizmet ve teknoloji sağlayıcıları, girişimciler, yazılım geliştiriciler, yerel ve küresel satın almacılar ve yatırımcıların bir araya geleceği Mobilefest'te OPPO, Mobil Kategori Sponsoru olarak yer alacak.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.