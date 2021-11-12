Vodafone’de dönüşüm

Müşterilerine en iyi dijital deneyimi yaşatmayı hedefleyen Vodafone, tüm fiziksel satış noktalarını aynı zamanda birer dijital hizmet merkezine dönüştürdü. Vodafone mağazalarına gelen müşteriler, mağaza çalışanlarının akıllı telefonlarındaki QR kod üzerinden kişisel dijital asistan TOBi’ye erişerek 800’e yakın işlem yapabiliyor.
AVANTAJLI ALANLAR
Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi: “Yeni nesil perakendecilik konusunda birçok projeyi hayata geçiriyoruz. ‘Dijital ile perakende ölecek mi’ sorusuna cevabımız, ikisinin birlikte en iyi çalışma yöntemini bulması ve birbirinin en avantajlı alanlarından faydalanarak müşterilere en iyi deneyimi sağlaması. Bu yönde attığımız adımlardan biri TOBi ile mağazalarımızı buluşturmak oldu” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.