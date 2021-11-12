Denizcilikte rekabet gücü arttı

Türk denizcilik sektörü, pandemi ile birlikte deniz taşımacılığındaki krizi fırsata çevirerek farklı tonaj ve tiplerde 110 gemiyi filosuna kattı. 2013’ten bu yana ilk kez filosunda bu oranda bir büyüme gerçekleştiren sektör, 30 Kasım-03 Aralık 2021 tarihleri arasında Viaport Marina Tuzla’da bu yıl 16’ncısı düzenlenen Exposhipping Expomaritt İstanbul’da buluşmaya hazırlanıyor.

DENİZCİLİK SEKTÖRÜ

Sektör olarak hedeflerinin bugün 30 milyon DWT’a yakın olan Türk sahipli filomuzun 50 milyon DWT’a yükselmesi olduğunu ifade eden İMEAK Deniz Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tamer Kıran,” İnanıyorum ki Odamız adına düzenlenen Exposhipping Expomaritt İstanbul, yerli ve yabancı katılımcıları ve ziyaretçileri ile İstanbul’u denizcilik sektörünün önemli merkezlerinden biri haline getirecek ve büyüme hedefimize ulaşmamıza katkı sağlayacak” dedi.