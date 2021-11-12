12 Kas 2021 - 14:45- Gündem G: 12 Kas 2021 - 14:47

Erol: İklim krizi, Covid’den daha tehlikeli

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, dünyada iklim değişikliğinin krize dönüştüğüne dikkat çekerek, “İnsanlığın doğaya karşı açtığı savaşı kazanma ihtimali yok. İklim krizi Covid-19’dan çok daha tehlikeli, geç olmadan doğaya ve çevreye duyarlılığımızı arttırmalı, gerekli tedbirleri almalıyız” dedi

Erol: İklim krizi, Covid’den daha tehlikeli mask

İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol, dünyanın iklim değişikliği nedeniyle geri dönülmesi mümkün olmayan bir noktaya doğru gitmekte olduğuna dikkat çekti. Erol, “Bu, artık iklim değişikliği değil, iklim krizi. İklim krizine karşı dayanıklı bir kent haline gelmezsek çok zor yaşam koşulları ile karşı karşıya geleceğiz. Gıda ve su temininde kıtlık yaşanacak. Orman yangını gibi felaketlerin arttığını hep birlikte göreceğiz. Küresel ısınmaya bağlı olarak buzullar eridikçe dünyanın düzeni altüst olacak. Dünyanın iklim biliminde en yetkin kurumu olan IPCC raporuna göre, bu olumsuz şartlar devam ederse, 2100 senesinde deniz seviyesinin 1 metre yükselmesiyle karşı karşıya kalacağız” dedi.

“DOĞAYA MÜDAHALENİN SONUÇLARI AĞIR”

Erol, “Araştırmalara göre, hava ve su kirliliğinden kaynaklanan hastalıklar nedeniyle her yıl yaklaşık 9 milyon kişi hayatını kaybediyor ve maalesef 2 milyonu çocuklardan oluşuyor. İklim krizi Covid-19’dan çok daha tehlikeli. Türkiye’de son bir yılda yanan ormanlar, denizi kaplayan müsilaj, kuruyan binlerce yıllık göller de doğaya müdahalenin sonuçlarının ne denli ağır olduğunun göstergesidir. Marmara’daki müsilaj hepimizi çok korkuttu. Kuraklık ise her geçen gün hayatı çok ciddi bir şekilde tehdit ediyor. Yuvacık Barajı'nın bugünkü (11 Kasım 2021) doluluk-faydalı hacim oranı 19.79 Mn küp ile %38 dolayındaki su seviyesinin düşüklüğü kuraklığın bir başka göstergesi” dedi.

“EVRENSEL ÇÖZÜMLER SUNULMALI”

İzmit Kent Konseyi olarak, dünyayı tehdit eden iklim krizine karşı devletlerin ve bireylerin üzerine düşen önlemleri alması için bu konuyu sık sık gündeme getirmekte kararlı olduklarını vurgulayan Erol, “Evlerde ve tarımsal alanlarda su tasarrufuyla ilgili bilgilendirme çalışmalarının arttırılması gerek. Özellikle toprağın düşmanı olan vahşi sulama yönteminden vazgeçilmesi için farkındalık yaratmalı ve yaptırımlar getirmeliyiz. İklim krizi küresel bir sorun, bu konuyla ilgili evrensel çözümler sunulmalı, uzman görüşleri dikkate alınarak önleyici planlar yapılmalıdır” dedi.

“EN ÇOK ZARARI ÇOCUKLAR VE YOKSULLAR GÖRECEK”

Son olarak Başkan Erol, “İnsanlığın doğaya karşı açtığı savaşı kazanma ihtimali yok. Birçok savaş gibi bu savaştan en çok zarar görenler de yine çocuklar ve yoksullar olacak. İklim krizi Covid-19’dan çok daha tehlikeli, geç olmadan doğaya ve çevreye duyarlılığımızı arttırmalı, gerekli tedbirleri almalı, Kocaeli’de, Türkiye’de ve küresel olarak tüm sorumluları önlem almaya zorlamalıyız” ifadelerine yer verdi.
# covid-19

12 Kas 2021 - 14:45 - Gündem

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