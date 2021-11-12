12 Kas 2021 - 14:46- Gündem G: 12 Kas 2021 - 14:48

Tokatlılar, kahvaltılı istişare toplantısında buluştu

Kocaeli Tokat İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği, pandemi nedeni ile ara verdiği istişare kurulu toplantısını kahvaltılı programla gerçekleştirdi

Tokatlılar, kahvaltılı istişare toplantısında buluştu mask

Kocaeli Tokat İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği Başkanı Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın ve yönetiminin ev sahipliğinde istişare toplantısı düzenlendi. Kahvaltılı gerçekleşen programa Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habip Korkmaz, Kocaeli’de görev yapan Tokatlı bürokratlar, dernek başkanları, istişare kurulu üyeleri ve yöneticiler katıldı.

“HAFTALIK BULUŞMALARA BAŞLAYACAĞIZ”

Teşekkür konuşması yapan Başkan Şaşkın, “Kocaeli’mizde yaşayan Tokatlılar olarak memleketimizi en güzel şekilde temsil etmek için bir araya geliyoruz. Birlik, beraberlik ve dayanışma içinde dernek faaliyetlerini arttırarak devam edeceğiz, en kısa zamanda pandemi kurallarına uygun olarak haftalık buluşmalarımızı da gerçekleştirmeye başlayacağız” dedi. Dernek faaliyetleri ve yapılacak çalışmalar hakkında Dernek Genel Sekreteri Murat Yılmaz’ın yaptığı sunumun ardından program katılımcıların dilek ve temennileriyle sona erdi.

TOPLANTIYA KATILAN TOKATLILAR (DİŞİ)

·         Darıca Turhal Çayıraltı Dernek Başkanı Satı BOZKURT

·         Gebze Çat Dernek Başkanı Mehmet YILMAZ

·         Darıca Taşlıca Dernek Başkanı Ahmet KILIÇ

·         Gebze Eskituraç Dernek Başkanı Ayhan COŞKUN

·         Çayırova Tokatlılar Dernek Başkanı Aydın TORUN

·         Gebze Ormanbey Dernek Başkanı Hacı DOĞAN

·         Körfez Tokatlılar Dernek Başkanı Murat YILDIRIM

·         Gebze Dodurga Dernek Başkanı Yüksel USLU

·         Kocaeli Süs Bitkileri Üreticiler Birliği Başkanı Celal ÜRGÜN

·         Gebze Büro Memur Sen Şube Başkanı Sedat TOPCU

# Darıca, Çayırova

12 Kas 2021 - 14:46 - Gündem

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