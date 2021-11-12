Çeker, Kahveci’yi bilgilendirdi  

Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurulu üyesi ve Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, önceki gün Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’yi Ankara’daki makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Çeker, günün anısına, ‘Onlar bir oldular, vatan kurtuldu’ sözünün içinde yer aldığı anlamlı bir tablo hediye etti.
YOL ARKADAŞIM
Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi’nin yaptığı çalışmalar ve sorumluluk alanında yer alan hastaneler ile sağlık kuruluşlarındaki çalışanlar ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Çeker, “ Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanımız, 20 yıllık yol arkadaşım Önder Kahveci’yi ziyaret ederek, süreçte yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundum. Malum-Sen’in Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli özelinde de gerçekleri çarpıttıklarını üyelerimize aktardığımızı ifade ettik” dedi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.