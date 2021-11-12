12 Kas 2021 - 14:47- Gündem G: 12 Kas 2021 - 14:48

Çeker, Kahveci’yi bilgilendirdi  

Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’yi ziyaret eden Başkan Ömer Çeker, Kocaeli’de yaptığı sendikal faaliyetler ile ilgili bilgilendirme yaptı.    

Çeker, Kahveci’yi bilgilendirdi   mask

Türkiye Kamu-Sen Denetleme Kurulu üyesi ve Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi Başkanı Ömer Çeker, önceki gün Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’yi Ankara’daki makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Çeker, günün anısına, ‘Onlar bir oldular, vatan kurtuldu’ sözünün içinde yer aldığı anlamlı bir tablo hediye etti.

 

YOL ARKADAŞIM

 

Türk Sağlık-Sen Kocaeli Şubesi’nin yaptığı çalışmalar ve sorumluluk alanında yer alan hastaneler ile sağlık kuruluşlarındaki çalışanlar ile ilgili bilgiler aktaran Başkan Çeker, “ Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanımız, 20 yıllık yol arkadaşım Önder Kahveci’yi ziyaret ederek, süreçte yaşanan gelişmeler ile ilgili bilgilendirmelerde bulundum. Malum-Sen’in Türkiye genelinde olduğu gibi Kocaeli özelinde de gerçekleri çarpıttıklarını üyelerimize aktardığımızı ifade ettik” dedi.

 

# sağlık

12 Kas 2021 - 14:47 - Gündem

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