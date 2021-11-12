Veri kaybına neden olan 5 yaygın durum

Kurumların en büyük korkusu haline gelen veri kaybı, ciddi finansal maliyetlerin yanı sıra itibar kaybı, verimsizlik ve iş sürekliliğini sağlayamama gibi olumsuzluklara neden oluyor. Kurumlar için veri kaybı kaçınılmaz görünse de uygun önlemler ve stratejiler ile önüne geçilebiliyor.

Veri kaybına karşı önlem almanın her ihlalde 3,58 milyon dolar tasarruf sağladığını aktaran Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, veri kaybına neden olan 5 yaygın nedene dikkat çekiyor.

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Veri kaybının neden olduğu riskler gün geçtikçe artarken kurumların aldığı güvenlik ve kurtarma stratejileri veri kaybını önlemede büyük bir önem taşıyor.

Verilerin ulaşılmaz hale gelmesi kurumları olumsuz yönde etkileyerek birçok sorunla karşı karşıya bırakıyor. Bir kuruma en çok zarar veren tehlikelerden biri olan veri kaybı kurumları iflas etme noktasına getirebiliyorken, veri kaybına neden olabilen faktörleri tanıyarak önlem almanın sağladığı avantajları vurgulayan Veri Kurtarma Hizmetleri Genel Müdürü Serap Günal, en sık karşılaşılan 5 veri kaybı durumunu paylaşıyor.

DOĞRU ÖNLEM ALMA

Doğru önlem alma stratejileri, potansiyel veri kayıplarını en aza indirerek veri kurtarma ve müdahale maliyetlerini düşürüyor. Her büyüklükteki kurum için ciddi risk oluşturan veri kayıpları zamanında alınan doğru önlemler ile daha fazla tasarruf sağlıyor. Öyle ki araştırmalara göre olası veri kayıplarına karşı önlem alan kurumların her ihlalde ortalama 3,58 milyon dolar tasarruf sağlayarak veri güvenliği maliyetini önemli ölçüde azalttığı görülüyor. Kurumları doğru stratejileri uygulamaya davet eden Serap Günal, bu stratejileri uygularken kurumların dikkatli olması gereken 5 veri kaybı nedenini sıralıyor.

1-Sabit diskler çeşitli nedenlerle arızalanabiliyor.

Bilgisayarın en hassas kısmı olan sabit disk; aşırı ısınma, manyetik alanlara maruz kalma, elektrik kesintileri ve yazılımın bozulması gibi nedenlerden dolayı kolaylıkla arızalanabiliyor. Kurumların verilerini kaybetmesine neden olan sabit disk arızaları, ciddi güvenlik risklerini de beraberinde getiriyor.

2-Kullanıcı hatası nedeniyle yanlışlıkla veriler silinebiliyor.

Günlük iş hayatında hem çalışanlar hem de IT uzmanları kurumun veri tabanındaki önemli verileri yanlışlıkla silebiliyor. Çalışanların kurumun yedekleme stratejilerini veya bir dosya silindiğinde ne yapılacağı hakkında bilgileri ve eğitimleri varsa ciddi tehditler kolaylıkla engellenebiliyor.

3. Zararlı yazılımlar ve virüsler, verilerin korunmasını riske atıyor.

Araştırmalara göre, şirketlerin %35’i zararlı yazılımlar nedeniyle verilerini kaybediyor. Siber saldırganlar; kimlik avı ve fidye yazılımlar gibi birçok farklı taktik deneyerek kurumların veri güvenliklerine yönelik ciddi tehdit oluşturuyor.

4-Beklenmedik elektrik kesintileri ciddi bir risk oluşturabiliyor.

Olası güç dengesizlikleri nedeniyle yaşanan kesintiler bilgisayarın beklenmedik bir şekilde kapanmasına neden oluyor. Doğru bir kapatma prosedürü yapılmadan bilgisayarın aniden kapanması, donanımına zarar vererek verilerin kaybına neden olabiliyor.

5. Dizüstü bilgisayar hırsızlığı gün geçtikçe artıyor.

Günümüzde artık dizüstü bilgisayarlar sayesinde tüm önemli bilgileri ve verileri yanımızda kolaylıkla taşıyabiliyoruz. Bilgisayar hırsızlığı gün geçtikçe artış gösterirken birçok veri kaybı riskiyle karşı karşıya kalınıyor. Araştırmalara göre, her 53 saniyede bir dizüstü bilgisayar hırsızlığı yaşanıyor.