İYİ Parti Kocaeli milletvekili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne geldi. Başkanlığa gelen tezkere Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na sevk edildi.
12 Kas 2021 - 15:18- Siyaset Güncelleme: 12 Kas 2021 - 15:22
Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığı kaldırılabilir
İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Tezkeresi TBMM’ye geldi.
# İYİ PARTİ İLE İLİŞKİLİ:
Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.