12 Kas 2021 - 15:18- Siyaset G: 12 Kas 2021 - 15:22

Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlığı kaldırılabilir

İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan’ın Tezkeresi TBMM’ye geldi.

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12 Kas 2021 - 15:18 - Siyaset

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