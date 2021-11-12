Tüm siyasi parti gruplarının EYT mağduriyetinin giderilmesi gerektiği yönünde görüş belirtmesi üzerine oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili ve CHP Kocaeli Milletvekili Haydar Akar’dan dikkat çekici bir çıkış geldi. Başkan Akar, “Şöyle yapalım: 3.600 ve EYT’lilerde bir uzlaşma olduğunu görüyorum. O zaman Grup Başkan Vekilleri bir araya gelsin, Hükûmete yani yürütmeye ‘Bu öneride bütün partiler mutabakat hâlinde.’ deyip bunun hızlandırılması konusunda veya artık bu sistemde iddia edildiği gibi Meclis hazırlıyorsa yasaları oturalım, hazırlayalım bu yasayı. Evet, madem bir mutabakat var. Hep birlikte çıkartalım, bütün Türkiye bizi alkışlasın.” dedi. Başkan Vekilinin sözleri CHP, HDP ve İYİ Parti sıralarından alkışlarla karşılandı.
12 Kas 2021 - 15:26- Gündem Güncelleme: 12 Kas 2021 - 15:29
Meclis’teki EYT tartışmasına son noktayı Haydar Akar koydu!
Meclis Genel Kurulu’nda iktidar ile muhalefet arasındaki EYT konusunda tartışma yaşandı. Tartışmalara son noktayı oturumu yöneten Meclis Başkan Vekili Haydar Akar koydu. Akar, “Madem mutabakat var, getirin yasayı” dedi.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.