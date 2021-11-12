12 Kas 2021 - 15:59- Gündem G: 12 Kas 2021 - 16:02

Myhane, mahkeme kararını bekliyor

İzmit’te faaliyet gösteren Myhane’nin mahkeme süreci devam ettiği için tahliyesi durduruldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
Myhane, mahkeme kararını bekliyor mask

İzmit’te 3 yıl önce faaliyete başlayan Myhane isimli mekanda iddialar göre aralarında husumet bulunan Zeki Şahin ile Birol Kibar karşılaşmış, sözlü olarak başlayan tartışma kavgaya dönüşmesi üzerine çatışma çıkmıştı. Kibar’ın silahından çıkan kurşunlardan biri Zeki Şahin yaralanırken Kibar, B.Y. ile F.F.B. yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Birol Kibar hayatını kaybetti. Bu olaydan 3 ay sonra Büyükşehir Belediyesi, mekanın mühürlenmesine karar vererek işyerinin çalışma ruhsatını iptal etti.

MAHKEMENİN SONUÇLANMAMASI NEDENİYLE”

14.00’te asayiş ve genel güvenlik tedbirleri kapsamında mühürleneceği duyurulan mekanın işletmecisi Mesut Korkmaz basın açıklamasını erteledi. Korkmaz konuyla ilgili, “Basın açıklaması mahkemenin sonuçlanmaması nedeniyle ertelendi. Myhane Restaurant her zaman olduğu gibi misafirlerini ağırlamaya devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

FOTOKOD:

KORKMAZ: Myhane İşletmecisi Mesut KORKMAZ

MYHANE:

TAHLİYE:

12 Kas 2021 - 15:59 - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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