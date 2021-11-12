İçişleri Bakanlığı tarafından düzenlenen “Bu Yolda Hep Birlikteyiz” kampanyası doğrultusunda “Bi Hareketine Bakar Hayat” sloganının yer aldığı broşürler, İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya, İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu ile trafik ve asayiş ekiplerinin katılımıyla İzmit İnönü Caddesi Cumhuriyet Parkı mevkiinde yapılan uygulamada sürücülere verildi. Kaymakam Çelikkaya ve Emniyet Müdürü Soylu araçları tek tek durdurarak hem emniyet kemerlerini kontrol etti hem de bilgilendirmelerde bulundu. Sürücüleri bilgilendirmek amacıyla yapılan uygulamada emniyet kemeri kullanımında kaza sonrası ölüm riskinin yüzde 45, ağır yaralanma riskinin yüzde 60 oranında azaldığı hatırlatıldı.
12 Kas 2021 - 16:34- Gündem Güncelleme: 12 Kas 2021 - 16:35
İzmit Kaymakamı araçları tek tek durdurdu
İçişleri Bakanlığı tarafından trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla “Bir Hareketine Bakar Hayat” sloganıyla kampanya başlatıldı. Emniyet kemerinin önemine vurgu yapılan kampanya kapsamında İzmit İnönü Caddesi’nde İzmit Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve İzmit İlçe Emniyet Müdürü Erhan Soylu’nun katılımıyla uygulama yapıldı.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.