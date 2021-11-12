Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı İzmit’e yeni bir nefes olacak

Daha yeşil bir İzmit için çalışmalarına devam eden İzmit Belediyesi, kente vatandaşların nefes alabileceği yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmaya hazırlanıyor. İzmit Belediyesinin Çayırköy Mahallesi’nde hayata geçireceği Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı İzmit’e ve İzmitlilere yeni bir nefes olacak.
TEMELİ 15’İNDE ATILACAK
Yeni bir sosyal alan olacak Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı projesinde lavanta manzarası izlemek isteyenler için bir kafeterya yapılacak. Etüt Proje Müdürlüğü tarafından projesi tamamlanan kafeteryanın temeli 15 Kasım Pazartesi günü atılacak. Yapılacak olan kafeterya ile zengin bir çekim alanı elde edilerek bölge bütünlüğü sağlanacak. Lavanta parkını ziyarete gelecek olan vatandaşlar, kafeteryadan eşsiz bir manzara izleme şansı yakalayacak.
GÖRSEL VE SOSYAL ZENGİNLİK
Ekolojik turizmi destekleyecek ve kente yeni bir sosyal yaşam alanı kazandıracak olan Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı projesinde kafeterya binası, dinlenme alanları, fotoğraf çekilme noktaları, çocuklar için lavantalardan oluşan bitki labirenti, çocuk oyun alanı ve gezinti yolları yer alacak. Doğa Eğitim Kampüsü ve Lavanta Parkı hem görsel hem sosyal zenginliğiyle İzmit’e yeni bir nefes olacak.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.