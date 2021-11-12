Matbaacılar da zamlardan nasibini aldı

Pandemiyle birlikte daha fazla artan kağıt tüketimi ve buna bağlı olarak artan kağıt fiyatları sektörde etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu yılın başından itibaren bütün kağıt ürünlerinin tüketiminde artış yaşanması nedeni ile kağıtta ithalat maliyeti de katlandı. Sene başında tonu 700 dolardan satılan kağıt ekim ayı itibari ile 1300 doları buldu. Yüzde 142 oranında artan kağıdın maliyetine ülkedeki döviz dalgalanması da ikinci darbeyi vurdu. Ülkemizdeki zam oranının daha da yüksek olmasında müzeye çevrilen SEKA Kağıt Fabrikası’nın etkisi de bir hayli yüksek. KOTO Bilişim, Eğitim ve Büro Hizmetleri Komitesi Yönetim Kurulu Üyesi, Kocaeli Matbaacılar Derneği Başkanı Mehmet Akif Şen, artan kağıt maliyetlerini gazetemize değerlendirdi.

“DAHA DA ARTMASI BEKLENİYOR”

Kocaeli Matbaacılar Derneği Başkanı Mehmet Akif Şen, Türkiye’deki fiyat artışının, dünya genelinde olan artıştan daha fazla olduğunu ifade etti. Şen, “Yılbaşında tonu 700 dolar olan kağıt dünyada bin 300 dolara çıktı. Yüzde 90 bir artış var dünyada. Bizde bu, yüzde 90 olan artış yüzde 190 olarak yansıdı. Dolar kurunun artmasının büyük bir etkisi var. Bizim İstanbul’daki büyük kağıt üreticileri kağıdı ithal ediyor. Kağıdın tonunun daha da yükselmesi bekleniyor. Kağıdın tonunu bin 900 dolar olması bekleniyor. Bu bize daha fazla yansır” dedi.

“SADECE YÜZDE 18’İ YERLİ ÜRETİM”

Okul kitaplarını devlet dağıttığı için velilerin kağıt artışından pek fazla etkilenmediğini ifade eden Şen, “Biz matbaacılar bunu çok net hissediyoruz. Müşterilere fiyat veremiyoruz. Yıllık anlaşma yapamıyoruz. Kağıt fiyatları artınca anlaşma yaptığımız firmalardan teklif gelmesin diye dua ediyoruz. Zarar etmeye başladık. Kar edemiyoruz. 150 liraya yaptığım işin kağıt maliyeti 150 liraya çıktı. İstanbul’daki kağıt üreticileri bize fiyat vermiyor. İthal ürünlerde ya Uzak Doğu’dan geliyor ya da Filipinler ve Brezilya’dan geliyor. Türkiye’de kullanılan fotokopi kağıdı ihtiyacının sadece yüzde 18’sini yerli üretimden karşılayabiliyoruz. Geri kalanın tamamı yurt dışından” dedi.

ZAMLARDA SEKA ETKİSİ!

“Bunda SEKA’nın kapatılmasının da etkisi var ama birebir SEKA’ya bağlayamayız” diyen Şen, “SEKA İzmit kapatılmadan önceki 10 yıl hiçbir yenilemeye gitmemişti. Teknolojisi iyice eskiye gitmişti. Dünyadaki kağıt üreticileri yeni teknolojiler ile daha ucuza kağıt imal ediyordu. SEKA bugün açık olsaydı çok pahalıya mal olmuş olacaktı. Geçmiş hükümetlerin de bunda etkisi var. Bu hükümet sadece satışını hızlandırdı. Kağıt fiyatlarının yüksek olmasındaki sebeplerden birincisi dünyadaki kağıt fiyatlarının artışı, ikincisi ise SEKA’ların kapatılması” ifadelerini kullandı.