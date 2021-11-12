İzmit esnafı, Vali Yavuz’dan Fethiye projesi için ricada bulundu

İKM Başkanı Murat Öztürk, geçtiğimiz hafta çalışmalarına başlanan Fethiye Caddesi projesinin çalışma saatlerinin esnetilmesi için Vali Seddar Yavuz’dan ricada bulundu. Öztürk, “İzmit Yürüyüş Yolu ve Fethiye Caddesi’nin kazılması şantiye haline gelmesinden dolayı yapılan çalışmaların daha hızlı yürütülmesi ve tamamlanması açısından değerli İzmit esnafının ticari canlılığına katkı sağlaması için Fethiye Caddesi çalışma saatlerinin esnetilmesi konusunda Sayın Valimizden tüm esnaflar olarak yardımcı olmasını rica ediyoruz. Pandemi döneminde en büyük sıkıntıları yaşayan esnaflar olarak bu süreçte daha fazla yapılan çalışmalardan etkilenmemek için saat 08.00-16.00 arasında yapılan çalışmaların daha erken ve daha geç saatlerde yapılmasına izin verilmesini istiyoruz. Her dönem izmit esnafının yanında olan dertlerimizle ilgilenen özellikle pandemi döneminde her daim bizlerin sıkıntılarına ortak olan Sayın Valimizden İzmit Kent Merkezi olarak ricamızdır” açıklamasını yaptı.