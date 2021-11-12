Alzheimer Yaşam Evi’nde  hastalar bedensel açıdan da destekleniyor

İzmit Belediyesi Alzheimer Yaşam Evi, Alzheimer hastalarının hayatla olan bağlarını güçlendirmek, günlük yaşam faaliyetlerini keyifli geçirmelerini ve hasta yakınlarının bilinçlenmesi sağlamak amacıyla faaliyetlerine devam ediyor. Kocaeli’de bir ilk olarak çalışmalarını sürdüren Alzheimer Yaşam Evi’nde hastalar ayrıca her gün düzenli olarak egzersiz yaparak bedensel açıdan da destekleniyor.
FİZİKSEL OLARAK İYİ OLMA HALLERİ GÖZETİLİYOR
Alzheimer Yaşam Evi’nde güneşli havalarda açık hava etkinlikleri ve yürüyüşler gerçekleştiriliyor. Alzheimer hastalığında yaşanan motor becerileri kaybını en aza indirgemek amacıyla düzenli olarak gerçekleştirilen fiziksel aktiviteler ile sosyal, kültürel ve ruhsal anlamda destek olmanın yanı sıra fiziksel olarak da iyi olma hali gözetiliyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.