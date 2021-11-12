Devrim Bal: Z kuşağı hepinizi ‘Duman’ edecek

İzmit Belediyesi CHP’li meclis üyesi Devrim Bal, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda binlerce gencin katıldığı Duman konserini hedef alan Akp’li meclis üyesi Muharrem Tutuş’a sosyal medyadan cevap verdi. Bal, “Samimiyetinizi sevsinler! Siz Z kuşağını anlamıyorsunuz ama onlar da artık sizi anlamayacak, hepinizi duman edecekler” dedi.



SİZLER Z KUŞAĞINI ANLAYAMAZSINIZ

Meclis üyesi Devrim Bal paylaşımına şöyle devam etti: Yurt bulamayan öğrenciler için, “Kimse dışarıda kalmasın, bütün öğrencilere eşit şartlar sağlansın” diyen gençlere “Ne olduğu belli olmayan” diye hitap edenler, söz konusu kendi cemaat ve vakıfları olduğunda “Ne var ki bunda” diyebilenler, üç kuruşun hesabını yapıyormuş gibi gösterip arkadan 80 milyonluk Belsa B bloğun 17 milyona satılmasına müsaade ederek ağzını açmayanlar, Sınavlara hazırlanan gençlerin haklarını yiyerek, emeklerini boşa çıkartarak torpil listeleriyle kendi adamlarını devlete memur yapanlar, geçmişten ders almayıp devlette ikinci paralel yapılanmaya kalkışanlar, bugün gelip 100 binden fazla gencin katıldığı Duman konserinden rahatsız olanlar anlayamazsınız. Sizler Z kuşağını anlayamazsınız.