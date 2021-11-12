Depoda yangın çıktı, tonlarca kömür küle döndü

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Doğantepe mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T’ye ait presleme ve mangal kömürü üretimi yapan bir depoda, altta kalan kömürlerin naylon torba içerisinde ısınması neticesinde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma meydana gelmezken, yaklaşık 5 tonluk poşetlenmiş mangal kömürü ise küle döndü.
Yangın ile ilgili açıklama yapan mülk sahibi Halil Kuzu, "Kömür kendi kendine alttan tutuşmuş. Depo içerisinde plastik torbaların içerisindeydi. Alttan kendi kendine ısınınca tutuştu, böylelikle de yangın çıktı. Yaklaşık 4-5 ton kömürümüz yandı. Poşetlenmiş haldeydiler. Elleme kömürüydü bu yananlar, yani en pahalı kömür. Küçük bir ısınmayla bunlar hemen yangın halini alıyor. Naylon olduğu için de sönmesi zor oluyor" şeklinde konuştu.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.