TEM’de kaza: 1’i çocuk 3 kişi yaralandı

Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara İstikameti Alikahya mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafik sebebiyle 34 BD 4839 plakalı otomobil sürücüsü C.Ç.’nin yavaşlaması neticesinde aynı istikamette seyir halinde olan 42 H 0272 plakalı otomobil sürücüsü H.Y. ve 34 TF 869 Woslwagen marka sürücüsü U.K. duramayarak önlerindeki araçlara çarptı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 1’i çocuk 3 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alarak en yakın hastaneye götürdü.
Kazada 3 otomobilden 2'si kullanılamaz hale geldi. 2 otomobil çekiciye yüklenerek olay yerinden kaldırıldı. Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaza, İzmit ilçesi TEM Otoyolu Ankara İstikameti Alikahya mevkinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yoğun trafik sebebiyle 34 BD 4839 plakalı otomobil sürücüsü C.Ç.’nin yavaşlaması neticesinde aynı istikamette seyir halinde olan 42 H 0272 plakalı otomobil sürücüsü H.Y. ve 34 TF 869 Woslwagen marka sürücüsü U.K. duramayarak önlerindeki araçlara çarptı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri 1’i çocuk 3 yaralıyı ilk müdahalelerinin ardından ambulansa alarak en yakın hastaneye götürdü.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.