Nazmiye Altuntaş koronaya yenildi

İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi'nde ikamet eden, emekli madenci merhum Küçükağa Altuntaş’un eşi, Veteriner Hekimler Odası eski Başkanı Orhan Altuntaş ile birlikte 4 çocuk annesi Nazmiye Altuntaş (80) koronavirüs nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Nazmiye Altuntaş'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kuruçeşme kapalı pazar yerinden kaldırılarak Hatipköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.