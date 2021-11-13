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13 Kas 2021 - 11:03- Gündem G: 13 Kas 2021 - 11:08

Nazmiye Altuntaş koronaya yenildi

Kocaeli Veteriner Hekimler Odası eski Başkanı Orhan Altuntaş’ın annesi Nazmiye Altuntaş (80) koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Nazmiye Altuntaş koronaya yenildi mask

İzmit Kuruçeşme Hatipköy Mahallesi'nde ikamet eden, emekli madenci merhum Küçükağa Altuntaş’un eşi, Veteriner Hekimler Odası eski Başkanı Orhan Altuntaş ile birlikte 4 çocuk annesi Nazmiye Altuntaş (80)  koronavirüs nedeniyle 10 gündür tedavi gördüğü Kocaeli Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Nazmiye Altuntaş'ın cenazesi bugün ikindi namazını müteakip Kuruçeşme kapalı pazar yerinden kaldırılarak Hatipköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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13 Kas 2021 - 11:03 Kocaeli- Gündem

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