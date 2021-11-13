İYİ Parti’den Bulgaristan muhacirlerine çağrı!

Bulgaristan’da Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilecek. Bir Türk adayın da yarıştığı seçimler öncesinde İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız bir mesaj yayınladı. Oy kullanacak 10 bin çifte vatandaşlı Kocaeliliye seslenen Yıldız, Türk aday Mustafa Karadayı’ya destek istedi. Şanbaz Yıldız’ın mesajında şu ifadelere yer verdi: “Komşu ülkemiz Bulgaristan, pazar günü seçime gidiyor. Hem parlamento hem de yeni Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu seçimlerde ilk kez güçlü bir Türk cumhurbaşkanı adayı da var. Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Türklerin temsil gücü ve demokratik mücadelesini yansıtması açısından önemli bir imtihan olan bu seçimde bir oy bile çok önemli.
KOCAELİ’DE 10 BİN OY KULLANILACAK
Bulgaristan tarihinde ilk kez bir Türk asıllı cumhurbaşkanı adayı Seçimde hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı'ya başarılar diliyor, ülkemizde 350 bin olmak üzere Kocaeli'de 10 bin oy kullanacak tüm çifte vatandaşlarımıza oy kullanmaya davet ediyorum. Seçimlerin komşumuz Bulgaristan’a hayırlı olmasını temenni ediyorum.”
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Ahmet Yılmaz - ŞANBAZ YILDIZ SEN SÖYLEMESEN SANKİ ONLAR VERMEYECEKLER SEN KENDİNİ NE ZANNEDİYORSUN
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.