İYİ Parti’den Bulgaristan muhacirlerine çağrı!

Bulgaristan’da Pazar günü cumhurbaşkanlığı seçimleri gerçekleştirilecek. Bir Türk adayın da yarıştığı seçimler öncesinde İYİ Parti Kocaeli İl Başkanı Şanbaz Yıldız bir mesaj yayınladı. Oy kullanacak 10 bin çifte vatandaşlı Kocaeliliye seslenen Yıldız, Türk aday Mustafa Karadayı’ya destek istedi. Şanbaz Yıldız’ın mesajında şu ifadelere yer verdi: “Komşu ülkemiz Bulgaristan, pazar günü seçime gidiyor. Hem parlamento hem de yeni Cumhurbaşkanı seçilecek. Bu seçimlerde ilk kez güçlü bir Türk cumhurbaşkanı adayı da var. Mustafa Karadayı, Hak ve Özgürlükler Hareketi (HÖH) partisinin Cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak. Türklerin temsil gücü ve demokratik mücadelesini yansıtması açısından önemli bir imtihan olan bu seçimde bir oy bile çok önemli.

KOCAELİ’DE 10 BİN OY KULLANILACAK

Bulgaristan tarihinde ilk kez bir Türk asıllı cumhurbaşkanı adayı Seçimde hem cumhurbaşkanı hem de milletvekili adayı olan HÖH Genel Başkanı Mustafa Karadayı'ya başarılar diliyor, ülkemizde 350 bin olmak üzere Kocaeli'de 10 bin oy kullanacak tüm çifte vatandaşlarımıza oy kullanmaya davet ediyorum. Seçimlerin komşumuz Bulgaristan’a hayırlı olmasını temenni ediyorum.”