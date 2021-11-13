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13 Kas 2021 - 11:44- Gündem G: 13 Kas 2021 - 11:46

Yeni yapılan kaldırımları tahrip ettiler

İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu İzmit Belediyesinin Alikahya Atatürk Mahallesi Güneysu Caddesi’nde gerçekleştirdiği kaldırım çalışmasına kimliği belirsiz kişiler tarafından yapılan tahribatı eleştirdi
Yeni yapılan kaldırımları tahrip ettiler mask

İzmit Belediyesi kentin her noktasında çalışmalarını sürdürüyor, vatandaşa kolaylık sağlamak adına büyük çaba sarf ediyor. İzmit Belediyesi büyük titizlikle gerçekleştirdiği çalışmalarına yönelik yapılan sabote girişimleriyle de mücadeleyi devam ettiriyor. İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Komisyon Üyesi Ercan Umutlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı; “Bugün Cuma. Biz Müslümanlar için mübarek gün. İzmit Belediyesi, yapıyor. Aşağıdaki resimdeki kaldırım dün yapıldı ve bugün üzerine yazı yazarak resimdeki hale getirilmiş. 

“ALLAH’A HAVALE EDİYORUM”

Birisi reise sevgisini kaldırıma kazımış, başka biriside ismini ya da aşkını kaldırıma kazımış. Büyük bir olasılıkla da bunları yapanlar bu gün Cumanın feyzinden bahseden paylaşımlar yapmışlardır sosyal medya hesaplarından. Orası bugün yeniden yapılacak ve israf olan para bu halkın parası yani tüyü bitmemiş yetimin hakkı var. Hiç bir yorum yazmadan bunları Allah’a havale ediyorum.”

# İzmit belediyesi

13 Kas 2021 - 11:44 - Gündem

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