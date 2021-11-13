Biriktirdiği eski eşyayla bahçesinde "mini müze" oluşturdu

Kırsal Terziler Mahallesi'nde ikamet eden Sarı, bir süre ticaretle uğraştıktan sonra 1974'te Seka Fabrikası'nda işe girdi. İşçi olarak çalıştığı fabrikadan 1995'te emekli olan ve yaklaşık 10 sene önce köyüne dönen Sarı, geçmişin hatıralarını canlı tutmak amacıyla eski eşya biriktirmeye başladı. Sarı, zamanla biriktirdiği geleneksel ev eşyası, tarım aletleri ve kıyafetleri, el dokuması halı ile kilim gibi objeleri evinin bahçesinde sergiliyor.

Sarı'nın geçmişin izlerini geleceğe taşımak için oluşturduğu ve bugün daha çok dekorasyon amaçlı kullanılan dikiş makinesi, bakır kap kacak gibi 1000'e yakın nesneyi içeren koleksiyonun en eski parçasını geçmişi 100 yılı aşan kadın fesi oluşturuyor.

"ÖMRÜM OLURSA DAHA GÜZEL BİR DÜZEN KURMAYA GAYRET EDECEĞİM"

Kasım Sarı, emekli olduktan sonra döndüğü köyünde yıkılan eski köy evlerinden çıkan eski eşyayı toplamaya başladığını söyledi. Sarı, geçmişi unutmamak için bu eşyayı muhafaza altında tutmaya karar verdiğini dile getirerek, "Evlerden çıkan eşyayı saklamak için kulübe yapmaya karar verdim. Daha güzel bir şey yapmaya gayret ediyorum ama yaşlılığım el vermiyor. Ömrüm olursa daha güzel bir düzen kurmaya gayret edeceğim." dedi.

Muhafaza ettiği her bir parçanın ayrı bir değerinin olduğunu vurgulayan Sarı, "Elimde 100 yıldan 150 yıla uzanan malzeme var. Sakladıklarım arasında en eskisi fes ve onu tamamlayan başörtüsü. Çıkrıklarım var, eski bakraçlar, kazanlar, dolaplar, kilimler, sandıklar... Eski el yapımı çiviler var, onları bile atmadım. Teknolojinin olmadığı dönemde bu evler onlarla yapılmış." ifadelerini kullandı.

Sarı, eski kıyafetlerin de koleksiyonda özel bir yere sahip olduğuna işaret ederek, "Biz keten ekerdik, bunlar ketenden üretilir. Ketenin çok zor bir işçiliği var, çok zor bir iştir. Benim bunları topladığımı görenler gülüyor ama ben çok mutluyum. Onları gördükçe kendi kendime kafamda tarih yazıyorum. Geçmişimin ne kadar emekçi olduğunu görüyorum. Bunlar beni duygulandırıyor." diye konuştu.

Kasım Sarı, koleksiyonunu herkese göstermediğini dile getirerek, "Bayramda çocuklarım gelir, unutmasınlar diye onlara gösteririm. Kendiliğinden bilip gelen olmaz. Bayramlarda, düğünlerde buralara gelen olursa çağırıp örfümüz, adetlerimiz nerden geliyor diye, 'Siz bunları unuttunuz ama ben unutturmamaya çalışıyorum.' diye gezdiriyorum." dedi.

"KOLEKSİYONDA GÖRDÜĞÜMÜZ OBJELER BİZİ ÇOK HEYECANLANDIRDI"

Kocaeli Kent Konseyi Yöresel Değerler ve Kültür Komisyonu Başkanı Melek Portakal Çeliköz, unutulmaya yüz tutmuş değerleri araştırmak, tanımak ve gelecek nesillere aktarmak üzere çalışmalar yaptıklarını belirterek, bu kapsamda tarihi iyi bilen büyükleri ziyaret ederek anlattıkları bilgileri not aldıklarını söyledi.

Bu sayede Kasım Sarı'nın geçmişini geleceğe aktarmak adına kendi imkanlarıyla kişisel sergi alanı oluşturduğunu öğrendiklerini dile getiren Çeliköz, "Kasım amcanın gülen yüzü ile bizlere aktardığı bilgiler ve koleksiyonunda gördüğümüz objeler bizi çok heyecanlandırdı. Kocaeli bölgesinde kullanıldığını bildiğimiz ancak bugüne kadar sadece 2 tane rastladığımız kadın fesini görünce çok mutlu olduk." ifadelerini kullandı.

Çeliköz, Kocaeli'de "gara don" olarak adlandırılan şalvarın 100 yıllık bir örneğini de koleksiyonda gördüklerini kaydetti.