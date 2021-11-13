Büyükakın: Türküleri korumak ve onları nesillere aktarmak tarihi muhafaza etmektir

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin kültürel mirasına sahip çıkmaya ve kayıt altına alarak gelecek nesillere aktarmayı sürdürüyor. Kocaeli’ni yurt yapan türküleri, yemenisi, bereketli aşı ve sevdasını ilmek ilmek işlediği kültürel mirası, düzenlenen Kocaeli Türküleri-2 Albümünün tanıtım konseri ve Yerel Kültür Gecesi ile adeta yeniden can buldu. Sanatçılar Şükriye Tutkun ve Turgay Başyayla, Kocaeli Türküleri-2 Albümündeki yer alan 12 türküyü, yöresel Kocaeli kıyafetleri içinde seslendirdi. Kocaeli Türküleri Albümü-2 ve Yerel Kültür Gecesi’ne katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Türküleri korumak, onların nesillerden nesile aktarılmasını sağlamak ve o hafızayı muhafaza etmek aslında tarihi muhafaza etmektir. Onun için tarihi mirasa, sanata, kültüre dair yapılan her çalışma geleceğimize yapılan çalışmadır” dedi.

KENTİN GECESİNE KENT PROTOKOLÜNDEN YOĞUN KATILIM

Kocaeli Türküleri-2 Albümü ve Yerel Kültür Gecesi, cuma akşamı Kocaeli Kongre Merkezi’nde düzenlenen muhteşem bir etkinlikle gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve Kocaeli Yerel Kültür Platformu ile ortaklaşa düzenlenen geceye Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Mehmet Ellibeş ve eşi, AK Parti İl Kadın Kollar Başkanı Yasemin Özdemir, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü ve eşi, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Dr. Hasan Aydınlık ve Sadık Uysal, ilçe belediye başkanları, Kocaeli’nin yetiştirdiği bestekâr Amir Ateş, TRT Sanatçısı Rüstem Avcı, Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, Kocaeli Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Aydın Sigalı, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk, Kocaeli Yerel Kültür Platformu Kadın Kolları Başkanı Melek Çeliköz, Kocaeli Yerel Kültür Platformu yöneticileri, kent protokolünün yanı sıra çok sayıda akademisyen ve Kocaelililer katıldı.

YEREL KÜLTÜR SERGİSİ AÇILDI

Kocaeli kültürünün akademik çalışmalar sonucu araştırılarak adeta yeniden kentle buluşturulduğu kültür organizasyonu, Kocaeli kültürünü gözler önüne seren Kocaeli Yerel Kültür Sergisi’nin açılışı ile başladı. Serginin açılışını Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, akademisyenler ve vatandaşlarla birlikte yaptı. Açılışın ardından gelin almadan, sünnet alayına, kentin 13 farklı kültür hikâyesinin yer aldığı sergi alanı gezildi.

BAŞKAN VE EŞİ KINALI DÜRÜ ÇEKME RİTÜELİNİ YAŞATTI

Öte yandan Başkan Tahir Büyükakın ve eşi Figen Büyükakın, sergide yer alan çeyiz alanında Kocaeli’nin en güzel adetlerinden birinin canlandırıldığı Kınalı Dürü Çekme ritüeline katıldı. Başkan ve eşi temsili olarak kınası yakılan genç kızın başına gerilen çarşafa adet gereği hediyeler bıraktı. Başkan ve eşi ayrıca gelin alma standında da Gelin Alma Türküsünü seslendiren dünürlerin yanına uğradı. Başkan Büyükakın ve eşi bu stantta damat tarafı olarak gelin alma ritüeline katılarak, gelinin başından şekerler bıraktı. Ritüellerin, Kocaeli kültürüne ait objelerin ve geleneklerin canlandırıldığı sergi alanı vatandaşların büyük beğenisiyle izlendi. Ayrıca alanda Kocaeli Üniversitesi’nin “Kocaeli’nin Değerleri Pul Sergisi” ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Konservatuvarı Geleneksel Sanatlar Atölyesi’nin “Kocaeli Minyatürleri Sergisi” de yer aldı.

KOCAELİ YEMEKLERİ İKRAM EDİLDİ

Galaya katılan misafirlere Kocaeli yöresel yemek ve içeceklerinden oluşan ikramlarda bulunuldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen Bilge Şehir Kocaeli Yemek Kitabı’nın içindeki tariflerden yapılan ikramlıkları, dünyaca ünlü şef Naif Bagi ile KO-MEK Yiyecek ve İçecek Hizmetleri Türk Mutfağı Usta öğreticileri birlikte hazırladı. KO-MEK Mutfağından çıkan yöresel yemekler, Kocaeli Yerel Kültür Gecesinde büyük beğeni gördü.

DR. ŞENTÜRK’TEN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ’NE TEŞEKKÜR

Konuklar daha sonra Kocaeli Türküleri-2 Albümünün tanıtım konserini izlemek üzere Kocaeli Kongre Merkezi içindeki konser salonuna geçti. Konser öncesinde ilk konuşmayı Kocaeli Yerel Kültür Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk yaptı. Kocaeli’nin Anadolu’dan, Kafkaslardan Balkanlara kadar çok güzel insanların bir arada yaşadığı köklü ve zengin bir kültüre sahip olduğunu söyleyen Dr. Metin Şentürk, “2 milyona yaklaşan nüfusu ile hep birlikte Kocaelili olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Bu kültürel zenginliğin önemli bir parçası da Kocaeli yerel kültürüdür” dedi. Dr. Şentürk, ‘’Gocaanaların, Gocabubaların” geleneklerini yaşatmak için Kocaeli’ndeki 16 yerel kültür derneği ile bir araya gelerek Kocaeli Yerel Kültür Platformunu oluşturduklarını anlattı. Kent kültürünü yaşatmak adına önemli çalışmalar yaptıklarına işaret eden Dr. Şentürk, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla Kocaeli yerel yemeklerinin kayıt altına alındığını ifade etti.

TRT’DE KAYITLI SADECE 6 TÜRKÜMÜZ VARDI

Dr. Şentürk konuşmasında bu kapsamda Kocaeli türkülerinin de kayıt altına alınması için önemli bir çalışmaya girildiğini anlattı. Yakın geçmişe kadar TRT’de kayıtlı sadece 6 adet Kocaeli türküsü olduğunu söyleyen Dr. Şentürk, “Kocaeli Büyükşehir Belediyemiz, Kocaeli Üniversitemizden Doç. Dr. Gülşen Erdal hocamız ve ekibinin katkılarıyla türkülerimiz derlendi ve 70’in üzerinde türkümüz kayıt altına alındı. Türküler bir kentin tapusudur. Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Şimdi sırada Kocaeli yöresel kıyafetlerimiz ve halk oyunlarımızın kayıt altına alınması ile Yerel Kültür Müzemiz var. Emeği geçen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a ve Kocaeli Üniversitemize ve emeği geçen herkese kentimiz adına teşekkür ediyorum” dedi.

GELECEK NESİLLER AKTARMAK GÖREVİMİZ

Geceye katılan Kocaeli Üniversite Rektörü Prof. Dr. Sadettin Hülagü de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın’ın kent kültürüne yönelik önemli hizmetler yaptığını ifade etti. Prof. Dr. Hülagü, toplumları var eden değerlerin bir bütün olduğuna dikkat çekerek, bunların gelecek nesillere aktarılmasının görevleri olduğunu söyledi.

HERKESİN EMEĞİNE SAĞLIK, TEŞEKKÜR EDERİM

Gecede bir konuşma yapan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın ise sözlerine, Kocaeli Türküleri Albümü ve Yerel Kültür Gecesinde emeği olan Kocaeli Üniversitesi, Kocaeli Yerel Kültür Platformu’na teşekkür ederek başladı.

TÜRKÜ ASLINDA BİZİZ

“Türkü aslında biziz” diyen Başkan Büyükakın, “Türkü kendi dilimizden sevincimizi, hüznümüzü, umudumuzu anlamaktır. Geleceğe dair umutlardan korkulardan, barıştan, kardeşlikten bahsetmek türküdür ve hayatın özetidir” şeklinde konuştu.

TÜRKÜLERİ KORUMAK TARİHİ MUHAFAZA ETMEKTİR

Başkan Büyükakın konuşmasında türküleri korumanın ve onları gelecek nesillere aktarmanın önemi üzerinde durdu. “Türküleri korumak, onların nesillerden nesile aktarılmasını sağlamak ve o hafızayı muhafaza etmek aslında tarihi muhafaza etmektir” diyen Başkan Büyükakın, “Tarihi ile bağı kopmuş bir toplum adeta epizodit bilinç kaybı yaşayanlara benzer. Onun için tarihi mirasa, sanata, kültüre dair yapılan her çalışma geleceğimize yapılan çalışmadır” dedi. Türkülerin tarihin izini sürdüğünü kaydeden Başkan Büyükakın, “İşte o türküler, Servetiye Cephesindeki kahramanlıkları anlatır. Onun için tarihi mirasa kültüre, sanata dair yapılan her çalışma geleceğimize yapılan çalışmadır. Kocaeli’ni mercek ile büyütsek aslında karşımıza Türkiye çıkar. Ülkemizden çok insanımız kendi kültürleriyle burada yeni bir kültür oluşturuyorlar. Bu da harcın yeniden karılması anlamına geliyor. Türkiye’yi küçültürsek de bu defa Kocaeli karşımıza çıkar. Biz horonla, türkü ile hep birlikte Türkiye’yiz. Bizi biz yapan bu değerleri geleceğe taşıyan herkese teşekkür ederim. Herkesin emeği olması nedeniyle bu çalışma aynı zamanda sivil bir organizasyondur” dedi.

BAŞKANDAN KENT MÜZESİ TALİMATI

Öte yandan Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın konuşmasında kente dair önemli bir müjdeyi konuklarla paylaştı. Yerel Kültür Sergisi’nin son derece kıymetli bir birikim olduğunu tekrarlayan Başkan Büyükakın, “Sergiye olan ilgi bu çalışmanın ne kadar kıymetli olduğunu gösteriyor. Sergideki eserlerin bir müzede sergilenmesi konusunda gereği için talimat verdim” dedi.

YÖRESEL KIYAFETLERİ İLE KADINLAR KOROSU

Konuşmaların ardından Kocaeli Türküleri-2 Albümü Konseri başladı. Sahneye ilk olarak yerel kıyafetleriyle Kocaeli Yerel Kültürler Platformu Kadınlar Korosu geldi. Şef Yasin Koçman yönetimindeki Yerel Kültürler Platformu Kadınlar Korosu gecede, “Karaleyli” ve “Gümbürdesin Evimizin Kuyusu” isimli türküleri seslendirdi. Koro, başarılı performansı ve kıyafetleriyle konukların beğeni alkışlarına tutuldu.

TURGAY BAŞYAYLA’DAN SERVETİYE TÜRKÜSÜ

Kocaeli Yerel Kültürler Platformu Kadınlar Korosu’nun ardından, sevilen sanatçı Turgay Başyayla, Milli Mücadelede büyük önem taşıyan Servetiye Cephesi’nin türküsünü söyledi. Kocaeli’ne ait yerel bir kıyafetle sahneye gelen ve bu anlamlı türküyü seslendiren sanatçı, performansı ile göz doldurdu.

BÖYLE BİR PROJEDE OLMAKTAN ONUR DUYUYORUM

Turgay Başyayla, türkünün ardından konuklara seslendi. Başyayla, Kocaeli gibi farklı kültürlere sahip ve çok sayıda insanın kardeşçe yaşadığı bir kentte olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kocaeli Türkülerinin kayıt altına alınmasının son derece önemli bir kültür hizmeti olduğunu söyleyen Turgay Başyayla, “Böyle bir projede yer almaktan onur duyuyorum. Başkanım Doç. Dr. Tahir Büyükakın’a böyle bir kültür hizmeti için çok teşekkür ediyorum” dedi. Turgay Başyayla gecede, Kocaeli Türküleri-2 Albümünde yer alan Yahudi'nin kızı/Lefter/Çene Dağı/Dört kollu/Kuzu Yayla eserlerini seslendirdi.

ŞÜKRİYE TUTKUN YÖRESEL KIYAFETLERİYLE SAHNEDE

Konserde ünlü sanatçı Şükriye Tutkun da sahne alarak Kocaeli Türküleri-2 Albümünde yer alan türküleri seslendirdi. Şükriye Tutkun da Kocaeli Türkülerini, Turgay Başyayla gibi Kocaeli Yöresel kıyafetleri içinde seslendirdi. Şükriye Tutkun gecede albümde yer alan Kaynana /Suyu içerim suyu/Kıramam mı bu dalı /Kabaklar köken attı/Karpuz kestim/Yelek diktim eserlerini seslendirdi.

PROTOKOLDEN KOCAELİ TÜRKÜSÜ

Konserin sonunda Başkan Büyükakın ve protokol üyeleri sahneye gelerek final türküsü olan “Geliver Kandıralım” eserini söyledi. Yöresel Kadınlar Korosunun eşlik ettiği final türküsüne vatandaşlar da yerlerinde alkışlarıyla eşlik etti. Başkan Büyükakın gecenin sonunda, sanatçılar Şükriye Tutkun ve Turgay Başyayla ve Kocaeli Türküleri-2 Albümünde emeği geçen müzisyen ve akademisyenlere çiçek vererek teşekkür etti.

13 KASIM CUMARTESİ AKŞAMI KOCAELİ TÜRKÜLERİ İÇİN KONSERLER VERİLECEK

Kocaeli Türküleri-2 Albümü’nün tanıtım programı 13 Kasım Cumartesi akşamı iki farklı konserle devam edecek. Kocaeli Kongre Merkezi’nin ev sahipliğindeki ilk konseri Şef Yasin Koçman yönetimindeki Yöresel Kadınlar Korosu verecek. Ardından Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülşen Erdal şefliğindeki öğrenci korosunun konserine geçilecek. Aynı zamanda Kocaeli Türkülerinin tarama çalışmalarını yapan Doç. Dr. Gülşen Erdal yönetimindeki öğrenci korosu konserde, Kocaeli Türküleri-2 Albümündeki türkülerinden oluşan bir repertuar sunacak. Koroda Doç. Dr. Gülşen Erdal’ın, Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuarı’nın müzik branşlarında eğitim gören öğrencileri yer alacak. Koronun gençlerden seçilmesi ise, Kocaeli Türkülerini kayıt altına alan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin onları genç nesillere teslim etmesinin anlamlı bir göstergesi olacak. Konserler 18.30’da başlayacak. Konuklar konserler öncesinde, Kocaeli Kongre Merkezi’nde sergilenmeye devam edilen Kocaeli Yerel Kültür Sergisi’ni gezebilecek.

KOCAELİ TÜRKÜLERİ-2 ALBÜMÜ DİJİTAL PLATFORMLARDA YAYINLANMAYA BAŞLADI

Öte yandan Kocaeli Türküleri-2 Albümü, 12 Kasım Cuma akşamı 20.00 itibariyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi web sitesindeki “Yayınlar” bölümünden erişime açıldı. Ayrıca söz konusu albüm, yine 12 Kasım 20.00 itibariyle Spoty Fy, Deezer, Shazam, Youtube Music ve Itunes gibi dijital platformlarda yayınlanmaya başlandı.