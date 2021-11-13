Camide yangın çıktı! Büyük hasar var...

Alınan bilgiye göre İzmit Yenidoğan Mahallesinde bulunan Yenidoğan Merkez Camiinin elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Camiden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, trafoda çıkan yangını söndürerek cami içindeki yoğun dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle camide büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.