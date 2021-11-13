Camide yangın çıktı! Büyük hasar var...

Alınan bilgiye göre İzmit Yenidoğan Mahallesinde bulunan Yenidoğan Merkez Camiinin elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Camiden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, trafoda çıkan yangını söndürerek cami içindeki yoğun dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle camide büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.