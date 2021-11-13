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13 Kas 2021 - 12:28- Asayiş G: 13 Kas 2021 - 13:16

Camide yangın çıktı! Büyük hasar var...

İzmit Yenidoğan Mahallesinde bulunan merkez camiinde elektrik trafosundan çıkan yangın itfaiye ekiplerinde söndürüldü.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
Camide yangın çıktı! Büyük hasar var... mask

Alınan bilgiye göre İzmit Yenidoğan Mahallesinde bulunan Yenidoğan Merkez Camiinin elektrik trafosunda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Camiden yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, trafoda çıkan yangını söndürerek cami içindeki yoğun dumanı tahliye etti. Yangın nedeniyle camide büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
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13 Kas 2021 - 12:28 Kocaeli/ İzmit- Asayiş

Muhabir Nuri Akçaharman

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