Reklamı Kapat
13 Kas 2021 - 13:13- Gündem G: 13 Kas 2021 - 13:15

Kentsel dönüşüm alanındaki binaların yıkılması muhtelif malzemelerin satılması

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kentsel dönüşüm alanındaki binaların yıkılması muhtelif malzemelerin satılması
Kentsel dönüşüm alanındaki binaların yıkılması muhtelif malzemelerin satılması mask

İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanındaki toplamda yaklaşık 105.000 m²’den oluşan binaların ihaleyi kazanan istekliye ücret ödenmeden yıkılması, enkazının taşınması karşılığında binalardaki muhtelif malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.

DETAYLAR İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...

13 Kas 2021 - 13:13 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.217.839 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kentsel dönüşüm alanındaki binaların yıkılması muhtelif malzemelerin satılması mask
Kentsel dönüşüm alanındaki binaların yıkılması muhtelif malzemelerin satılması
Akaryakıt satın alınacak mask
Akaryakıt satın alınacak
Devrim Bal: Z kuşağı hepinizi ‘Duman’ edecek mask
Devrim Bal: Z kuşağı hepinizi ‘Duman’ edecek
Alzheimer Yaşam Evi’nde  hastalar bedensel açıdan da destekleniyor mask
Alzheimer Yaşam Evi’nde  hastalar bedensel açıdan da destekleniyor
İzmit esnafı, Vali Yavuz’dan Fethiye projesi için ricada bulundu mask
İzmit esnafı, Vali Yavuz’dan Fethiye projesi için ricada bulundu
Kocaeli Rallisi zorlu geçecek   mask
Kocaeli Rallisi zorlu geçecek  
Anket Sizce asgari ücrete ne kadar zam gelecek?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL