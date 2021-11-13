İzmit ilçesi Cedit Mahallesi Kentsel Dönüşüm Alanındaki toplamda yaklaşık 105.000 m²’den oluşan binaların ihaleyi kazanan istekliye ücret ödenmeden yıkılması, enkazının taşınması karşılığında binalardaki muhtelif malzemelerin satılması ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
13 Kas 2021 - 13:13- Gündem Güncelleme: 13 Kas 2021 - 13:15
Kentsel dönüşüm alanındaki binaların yıkılması muhtelif malzemelerin satılması
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Kentsel dönüşüm alanındaki binaların yıkılması muhtelif malzemelerin satılması
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.