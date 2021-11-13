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13 Kas 2021 - 13:26- Spor G: 13 Kas 2021 - 13:29

Başlama vuruşu Başkan Söğüt’ten

Körfez Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı, ilk vuruşu Başkan Şener Söğüt yaptı. Toplam 13 takımın mücadele edeceği turnuvanın ilk maçları, izleyenlerin nefesini kesti
Başlama vuruşu Başkan Söğüt’ten mask
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Körfez Belediyesi Birimler Arası Futbol Turnuvası başladı. Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından düzenlenen turnuvada 13 takım yer alırken, takımlar 3 grupta mücadele edecek. Turnuvanın ilk maçı ise Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri arasında gerçekleştirildi. Açılışa Başkan Şener Söğüt’ün yanı sıra Başkan Yardımcısı Osman Yurt, birim müdürleri ve personel katıldı.

İLK DOKUNUŞ BAŞKAN SÖĞÜT’TEN

Başlama vuruşu öncesinde kısa bir konuşma gerçekleştiren Başkan Şener Söğüt, tüm takımlara başarılar diledi. Başkan Şener Söğüt, “Çalışanlarımız arasındaki birlik ve beraberliğin artması önemli. Yoğun çalışma ortamı içerisinde bu tür etkinliklerle çalışanlarımızın stres de atmış oluyor. Ben Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

ZORLU MÜSABAKALAR

Turnuvanın ilk gününde; Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Makine Bakım Müdürlüğü arasında gerçekleştirildi. İlk maçın kazananı 7-1’lik skorla Fen İşleri Müdürlüğü olurken, ikinci maçın galibi ise 10-5’lik skorla Park ve Bahçeler Müdürlüğü oldu. İki takım sporcuları da maç sonrası bir birlerini tebrik etti.

13 Kas 2021 - 13:26 - Spor

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