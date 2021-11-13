Dilovası’ndan odaları bile temizleyip ayrıldık

Başkan Sandıkçıoğlu, stat camlarını ve soyunma odalarındaki duş kapılarını kırmadıklarını, kendi soyunma odalarını temizleyerek stattan ayrıldıklarını belirtti. Sandıkçıoğlu öte yandan kapıların menteşesinden sökülerek kırıkmış gibi gösterildiğini, bunun da acizlik olduğunu ifade etti. İşte o açıklama…

DİLOVASI YÖNETİMİNE TEŞEKKÜR EDERİZ

Suadiyespor yönetim kurulu olarak Dilovası Belediyespor Kulüp Başkanı Recep Laç’ın açıklamasına istinaden... 6.11.2021 Cumartesi günü saat 17.00’de Tavşancıl Stadı’nda oynanan Dilovası Belediyespor - KartepeSuadiyespor arasında oynanan müsabakada Dilovası yöneticilerinin kulübümüz ile bizleri çiçeklerle ve tatlılarla karşılamış, misafirperverliklerini göstermişlerdir.Öncelikle, Dilovası yönetiminin ilgisinden dolayı KartepeSuadıye Spor Kulübü adına teşekkür ederim.

SİZLER ORADA YOKTUNUZ

Dilovası Belediye Spor Kulübü Başkanı Recep Laç Bey… Müsabakaya geldiğimizde sizler orada değildiniz. Sizlere kim nasıl bir bilgi verdiyse, kulaktan duyma, yanlış bilgilere sahipsiniz. Sizler Dilovası Belediyesi meclis üyesisiniz. Siyaseti de bilen bir kişi olarak hakka hizmet anlayışını bilmeniz gerekir. Kulaktan duyma laflara itibar etmemeli, camianızı ve vatandaşı yanlış bilgilendirmemelisiniz.

SORUP ÖĞRENEBİLİRSİNİZ

Yapmış olduğunuz basın açıklamasını okuyunca şov yaptığınızı görüyor ve gülüyorum. Bir kulüp başkanı, aynı zamanda bir siyasetçi olarak bu kadar komik duruma düşmemeliydiniz. Gelelim stattaki “Kırık” dediğiniz cama ve kapıya… Sayın başkan… Biz o bahsi geçen soyunma odasına girmiyorduk. Nedeni ise “Camlarımızı kırdılar” dediğin camın kırık olduğu içindi. Bunu stadyum sorumlusu arkadaştan ve Tavşancılspor Kulübü başkanından sorup öğrenebilirsiniz.

ODAMIZI TEMİZLEDİK VE ÇIKTIK

Kısacası… Hem “Kırık” dediğin camı hem de “Kapıyı kırmışlar” dediğin kapıyı menteşesinden çıkarıp kırıkmış gibi göstermeniz acizliktir. Sayın başkan… Siyaset adamısın… Sen bilgili bir insansın ve aynı zamanda bir camianın başkanısın… Bu attığın ucuz bir iftiradır! Bahsi gecen o soyunma odası maç sonu benim takım kaptanım ve futbolcularım tarafından temizlenerek odadan çıkılmıştır.

IRKÇI HAKEM DİYE TEMPO TUTULDU

Aynı zamanda stadyum sorumlusu kişiye soyunma odası anahtarı teslim edilirken, sorumlu arkadaş bizlere “Abi ne gerek vardı temizlemeye… Zaten bizim bu işleri yapan personelimiz vardı” demiş ve teşekkür etmiştir. Gelelim ırkçı söylemlere… Sayın başkan… Bizler iyi biliriz ki 780 bin kilometre vatan topraklarında yaşayan, devletine, milletine, bayrağına sadık herkesle kardeşiz… Irkçı söylemlerden bahsedince, tribünlerinizde maçın hakemine “Irkçı hakem” diye tempo tutuldu!

ASKER FUTBOLCU KONUSUNUN TAKİPÇİSİYİZ

Futbolcularınızın hakeme saha içerisinde ettiği hakaret dolu sözler tribünde bulunan bizler ve maçı izleyenler tarafından duyulmuştur. Sizin sanırım bunlardan hiç haberiniz yok. Gelelim asker futbolcu oynattığınız konuya. İsmi gecen sporcu kardeşimizle ilgili federasyona şikayetdilekçemizi vermiş bulunmaktayız. Bu konunun takipçisiyiz. Sizler de bizim sporcumuz için bir itirazda bulunmuşunuz.

BUNA İHTİYACIMIZ YOKTUR

Bizler hem kendi sporcularımızın hem de transfer ettiğimiz sporcularımızın Kocaeli Amatör Spor Kulüpler Federasyonu’nun cezai işlemleri linkinden sorguladığımızda hiç bir sporcumuzun cezalı olduğu yönünde bir uyarı karşımıza çıkmamıştır. Bu nedenden dolayı da sporcularımız müsabakaya çıkmıştır. Son karar il disiplin kurulunundur. Bizim hiç kimsenin çeyrek puanına dahi ihtiyacımız yoktur.