C.İhsaniye-MFA Zon. DSİ Eskişehir Tepebaşı-İzmit

Türkiye Kadınlar Voleybol 2.Ligi temsilcilerimizin ikisi de bugün fileye yükseliyor. Son sırada 4 maç sonunda bir set bile alamayan İzmitspor, Eskişehir temsilcisi Tepebaşı Gençlik takımına konuk olacak. Yenikent’teki mücadele saat 15.00’te başlayacak. Ligdeki tecrübeli temsilcimiz Cadence Gölcük İhsaniye ise MFA Zonguldak DSİ takımını ağırlayacak. Gölcük 17 Ağustos Spor Salonu’ndaki maç 14.00’te başlayacak.